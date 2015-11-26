Йошкар-Ола, 26 ноября, 2015, 23:23 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы администрации Йошкар-Олы Евгений Маслов поделился первыми впечатлениями о работе городской администрации. Также сегодня состоялась рабочая встреча нового руководителя города с главой Марий Эл Леонидом Маркеловым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

7x7-journal.ru Евгений Маслов

«Первые впечатления неблагоприятны, — поделился Маслов. — Ощущение, что система разбалансирована, неэффективна и непрозрачна. Напутствие главы заключалось в том, чтобы выстроить ясную, понятную каждому человеку систему, снять необоснованные барьеры, которые существуют в деятельности администрации, особо отмечу направления, связанные с выделением земельных участков. Это актуально, так как стоимость земли для потенциальных инвесторов в Йошкар-Оле многократно завышена. Считаю, это было сделано умышленно. На сегодня будут инициативы по оптимизации механизма муниципального управления, налаживания эффективного взаимодействия всех служб».

Маслов заверил, что усовершенствует работу мэрии, формируя команду, в первую очередь, из профессиональных специалистов. Он отметил, что понимание того, как администрация должна работать, уже есть.

Глава Марий Эл Леонид Маркелов в ходе встречи с и.о. главы администрации выразил надежду, что Маслов будет работать на благо жителей города. В беседе Маркелов акцентировал внимание на основных направлениях работы — увеличение налогооблагаемой базы, развитие экономики, сохранение социальной стабильности, прохождение отопительного сезона, бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения.

«Сейчас идет формирование бюджета города. Он должен быть таким, чтоб не пострадали люди. Никаких сокращений я не допущу. Для нас важно сохранить людей, потому что, строя детские сады и школы, мы будем увеличивать число педагогов. Поэтому задача — оптимизировать расходы, а не людей», — подчеркнул Маркелов.

В свою очередь, по итогам встречи Маслов отметил, что оптимизация расходов не предполагает сокращения персонала. «Например, в системе образования мы сейчас во взаимодействии с Минфином, Минобрнауки республики и с профсоюзами в диалоге ищем и находим расходы, которые можем отложить до лучших времен. Все получается, повода для беспокойства у городских педагогов нет», — пояснил он.

Напомним, временно исполняющим обязанности главы администрации Йошкар-Олы Евгений Маслов назначен 25 ноября. Ранее он являлся и.о. главы администрации Волжска. Предыдущий глав администрации Павел Плотников освобожден от занимаемой должности досрочно в связи с утратой доверия. Неделю назад бывшего мэра исключили из рядов «Единой России».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне депутаты городского собрания Йошкар-Олы на XVIII сессии уволили мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основанием для решения депутатов послужило представление прокурора республики «Об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции», «О муниципальной службе».

По данным прокуратуры Марий Эл, в ходе проверки установлено, что Плотников, находясь на муниципальной службе, занимался предпринимательской деятельностью и участвовал в управлении коммерческими организациями. Одной из них он оказывал преференции и привилегии по заключению договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов, способствовал в получении необходимых для выдачи разрешения на строительство документов. Содействовал освобождению организаций от погашения задолженности по арендной плате за землю. Учредителем одной из организаций является родственница Плотникова — прокуратура отмечает, что он не принял меры к урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, Плотников незаконно владел и пользовался квартирой, находящейся в собственности юридического лица, приобрел и в личных целях использовал дорогостоящий автомобиль стоимостью более 5 млн рублей, оформив его на иное лицо.

В свою очередь, Плотников, выступая на заседании Горсобрания заявил, что прокуратура республики до сих пор не ответила, на основании чего делаются такие выводы — доказательных документов просто не представили, сообщает «7x7». «Я буду подавать в суд, чтобы опровергнуть лживые основания, которые здесь указаны на трех страницах. Я представил документы на 218 страницах. Думаю, что все это будет выложено в интернете, каждый горожанин сможет прочитать», — полагает бывший мэр.

В очередной раз Плотников подчеркнул, что второй год работает в условиях непрекращающегося давления, напомнив уголовные дела, которые неоднократно возбуждались в отношении него, затем закрывались. «Не знаю, для чего это делается, меня хотят устранить», — считает бывший мэр.

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