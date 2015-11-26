Москва, 26 ноября, 2015, 23:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основное условие для успешной борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Об этом он заявил сегодня, 26 ноября, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом.

pomalu.ru Бойцы сирийской армии

Путин подчеркнул, что невозможно успешно бороться с терроризмом в Сирии без ведения наземной операции. По словам Путина обеспечить такую операцию может только армия Асада.

«Мы все считаем, что успешно бороться с террористами в Сирии невозможно без наземных операций. А никакой другой силы для проведения наземной операции в борьбе с ИГИЛ, «Джабхат ан-нусра» и прочими террористическими организациями, кроме правительственной армии Сирии, сегодня не существует», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после серии кровавых терактов в Париже, президент Франции Олланд заявил о необходимости создания широкой антитеррористической коалиции, в которую бы вошли США и РФ. Он также заявил, что отправится в Москву и Вашингтон, что переговорить с Бараком Обамой и Путиным.

С Обамой Олланд встречался накануне, сегодня он прибыл в Москву.