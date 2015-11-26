Симферополь, 26 ноября, 2015, 22:58 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва в новостройке на улице Федько в Симферополе 26 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером на уровне пятого этажа.

Владислав Осипов ИА REGNUM Взрыв бытового газа на улице Федько в Симферополе

По данным Вестей, предположительно, взрыв произошел при проведении работ по монтажу натяжных потолков, в которых используется газ.

Взрыв, по данным МЧС, произошел около 19:11, в новом десятиэтажном доме, на пятом этаже. В результате взрыва повреждены оконные и дверные блоки, осыпалась штукатурка.