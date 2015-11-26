Краснодар, 26 ноября, 2015, 22:54 — ИА Регнум. В Новороссийске перед зданием генерального консульства Турции был сожжен турецкий флаг. Инцидент произошел сегодня, 26 ноября, во время митинга, в котором приняли участие около 200 человек. Они выступили в знак протеста против действий турецкой стороны, сбившей в Сирии российский самолет Су-24.

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У посольства Турции в Москве проходит акция протеста

Среди собравшихся у посольства — представители общественности, казаки, армянская и греческая диаспоры, передает «Кубань 24». Митинг прошел около полудня. А в конце мероприятия развернули и сожгли турецкий флаг. Также в здание генконсульства полетели яйца и камни. Были разбиты несколько стекол.

По информации сотрудницы генконсульства, никто не пострадал. Комментариев от ГУ МВД по Краснодарскому краю пока нет.

В оперативных службах Новороссийска рассказали, что акция у здания генконсульства была санкционирована властями города и за ее проведением следили сотрудники полиции, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне подобная акция прошла у посольства Турции в Москве. В здание также летели камни, которыми были повреждены окна на двух этажах зданий. В дипмиссии также утверждают, что из-за брошенных в окна крупных камней и бутылок некоторые сотрудники получили мелкие травмы. Протестующие начали собираться у здания посольства 25 ноября, после того как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против запрещенной в ряде стран экстремистской организации «Исламское государство», был сбит ВВС Турции 24 ноября. Атака была произведена, несмотря на то, что российский самолет, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись. В спасательной операции по поиску катапультировавшихся пилотов Су-24 также погиб морской пехотинец.