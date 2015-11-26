Кишинёв, 26 ноября, 2015, 22:27 — ИА Регнум. Конгресс русских общин (КРО) призвал граждан страны бойкотировать турецкие товары. Как заявил 26 ноября на пресс-конференции в Кишиневе председатель КРО Валерий Клименко, «необходимо отказаться от продуктов питания, одежды и техники, произведенных в Турции, а также от туристических поездок в эту страну».

Он объяснил свой призыв тем, что «турецкие власти, сбив во вторник российский боевой самолет Су-24, открыто встали на сторону международных террористов», а значит любая покупка турецкой продукции — это «экономическая поддержка государства, которое убивает соотечественников».

«Это деньги, на которые будут сделаны новые ракеты, направленные на российские самолеты, которые защищают нас от международных террористов. Этого позволить нельзя», — приводит слова Клименко кишиневское ИА Infotag. По его мнению, подобный шаг «продемонстрирует всему миру открытость и порядочность Молдавии во взаимоотношениях со своим стратегическим партнером — Россией».

Общественник добавил, что «даже если урон Турции будет нанесен не очень существенный, по сравнению с другими странами, то это все равно демонстрация позиции народа Молдавии». «Пусть турецкие помидоры ест Эрдоган вместе с членами ИГИЛ. На здоровье», — добавил Клименко.

Он считает, что благодаря бойкоту молдавские предприниматели смогут заполнить рынок своими товарами, а граждане — поддержать отечественного производителя. «Рынок никогда не будет пустовать, одних поставщиков легко заменить другими. Несколько десятков частных фирм в Молдавии производят и поставляют одежду на европейский рынок, а раз молдавская текстильная продукция пользуется спросом в Германии, Италии и Франции, значит, она не уступает турецкой. Мы научились производить товары легкой промышленности очень высокого качества, которым турецкие товары не годятся в подметки», — сказал глава организации.