Симферополь, 26 ноября, 2015, 20:59 — ИА Регнум. Основная версия взрыва в жилом доме по улице Федько Симферополя, прогремевшего вечером 26 ноября, — бытовой газ, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

На один из автомобилей ввзрывной волной выбросило человека

Взрыв прогремел в новостройке, повреждено несколько этажей. Дом был сдан в эксплуатацию и его уже заселяли. При этом в доме шли работы.

Взрыв был довольно мощным — двор соседнего дома засыпан стеклами, кусками рамы, у частного дома пробита крыша, а в 15 метрах от места взрыва — обнаружен оторванный кондиционер. По словам местных жителей, им уже заявили, что ущерб компенсировать не будут.

Пострадал как минимум один человек, спасатели ищут его напарника.

В МЧС уточнили информацию: по официальным данным, хлопок произошел в одноподъездном десятиэтажном доме на пятом этаже предположительно в результате проводимых ремонтных работ. С первого по пятый этаж повреждены оконные и дверные блоки, осыпалась штукатурка. Спасатели проводят обследование конструкций и помещений дома. В МЧС сообщают об одном пострадавшем.