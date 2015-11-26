Анкара, 26 ноября, 2015, 20:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не смог дозвониться президенту Российской Федерации Владимиру Путину после крушения Су-24. Об этом Эрдоган рассказал в интервью телеканалу France24 сегодня, 26 ноября.

Цитата из к/ф"Кавказская пленница». Реж Л. Гайдай. 1966. СССР Владимир Этуш

Эрдоган утверждает, что он звонил Путину после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в сирийском воздушном пространстве. Но российский президент на звонок Эрдогана не ответил.

«Интересно, что российский президент думает об инциденте с самолетом?» — сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент заявил, что градус напряжения с российской стороной необходимо снизить.

Ранее сегодня Эрдоган в интервью CNN заявил, что Турция не будет извиняться за то, что сбила российский военный бомбардировщик Су-24. Напротив, это Москва должна извиниться за то, что её самолет якобы вторгся в воздушное пространство Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Сирии 24 ноября. Турецкая сторона утверждает, что Су-24 вторгся в ее воздушное пространство, однако, никаких доказательств этому предоставить не смогла.