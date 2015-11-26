Киев, 26 ноября, 2015, 20:38 — ИА Регнум. На Украине живут миллионы людей, которые не считают ее своей родиной. Об этом заявил журналистам в кулуарах Верховной рады сегодня, 26 ноября, народный депутат Украины от «Народного фронта» Антон Геращенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Таинственный лес». Реж. М. Найт Шьямалан. 2004. США Ждать друга

«У нас есть в стране миллионы людей, которые не считают Украину своей родиной. У нас есть огромное количество людей, особенно на Юго-Востоке, которые считали, что Россия большой друг Украины. И до сих пор считают так. Украина — страна непростая», — сказал Геращенко.

Потому, анонсировал Геращенко, который является еще и советником главы МВД, из украинских правоохранительных органов будут уволены все противника Майдана и сотрудники, которые в соцсетях поддерживали Крым, Донбасс или Россию.

«На государственной службе не может быть человек, который не уважает, не любит, не ценит свою родину. Принято решение Национальной полицией. Если есть факты того, что сотрудники Нацполиции будут замечены в выражениях, связанных с поддержкой России, с поддержкой оккупации Крыма и Донбасса — такие люди будут немедленно увольняться с работы», — сказал Геращенко.

Напомним, 26 ноября на Украине вступил в силу закон о запрете дискриминации по любому признаку, в том числе и по политическим убеждениям. При этом накануне в Одессе за «антимайданные» высказывания в соцсетях были уволены 4 полицейских, еще несколько — под расследованием. Несколько аналогичных случае произошло и в Киеве, связаны они с полицейскими, которые раньше жили в Донбассе.