Кито, 26 ноября, 2015, 19:26 — ИА Регнум. В Кито состоялась рабочая встреча представителей внешнеторговых министерств Турции и Эквадора по согласованию условий долгосрочного двустороннего соглашения, которое стороны намерены подписать в 2016 году. Первый раунд официальных переговоров начнется в Анкаре в конце первого триместра 2016 года, сообщает ABI. За последние четыре года эквадорский экспорт на рынок Турции составил 170 млн долларов США в год, комментирует русскоязычное издание «Эквадор сегодня».

ИА REGNUM Турция и Эквадор

При этом Эквадор не намерен отказываться и от выгодных экономических контрактов с Россией. В октябре с.г. ИНТЕР-РАО — Экспорт поставило оборудование для эквадорской ТЭС, сообщало ранее ИА REGNUM.

Как отмечается в пресс-релизе «Интер РАО-Экспорт», в настоящее время в состав электростанции входят две действующих газотурбинных установки 6FA номинальной мощностью 69 МВт (на условиях ISO), работающих в простом цикле. Расширение энергообъекта предусматривает ввод третьей ГТУ 6FA номинальной мощностью 77 МВт, а также перевод ТЭС на работу в парогазовом цикле за счёт установки трёх котлов-утилизаторов и ввода паровой турбины 110 МВт. Заказчиком проекта выступает государственная эквадорская энергетическая компания CELEC E.P., финансирование осуществляется через экспортный кредит АО «Росэксимбанк» под суверенные гарантии Республики Эквадор. Реализация проекта значительно укрепит надёжность энергосистемы юго-западной части страны и позволит осуществлять перетоки электроэнергии в соседние регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Рафаэль Корреа намерен открыть Исламский центр в столице страны. Здание Центра будет построено рядом с резиденцией Союза южноамериканских наций (Unasur) в Кито. Это решение было принято главой Эквадора после официального визита в Саудовскую Аравию, где проходил саммит лидеров арабских и южноамериканских стран, сообщает Andes. «Мы предлагаем создать Исламский центр, чтобы узнать ислам лучше. Это больше, чем религия, это целая цивилизация», — заявил Рафаэль Корреа. Отметим, что 95% населения Эквадора составляют католики.