Ереван, 26 ноября, 2015, 18:41 — ИА Регнум. Первый президент Армении, лидер оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян опубликовал статью на сайте iLur. am, где заявляет, что предстоящий конституционный референдум чреват непредсказуемыми для Армении и Карабаха последствиями.

Photolure Левон Тер-Петросян

Он напомнил своё прежнее утверждение, что так называемый пакет конституционных реформ — это на самом-то деле не что иное, как проект новой конституции, поскольку речь идет не о частных уточнениях отдельных пунктов и дополнениях к ним, а о коренном преобразовании государственной структуры.

«Не выяснив мотивов столь резкого поворота, ведь в программах ни действующего президента, ни правящей Республиканской партии не найти и намека на его необходимость, бессмысленно говорить о преимуществах или недочетах президентской и парламентской систем. Так что противники реформы совершенно правы, не вступая в ложный, бесплодный и лишь отвлекающий от сути вопроса спор», — считает Тер-Петросян.

Говоря о мотиве, первый президент подчёркивает, что ни для кого, первым долгом для самих инициаторов, не секрет, что реформы призваны преодолеть конституционный запрет продлевать полномочия президента и как-то воспроизвести нынешний режим. «Вот почему заверения, будто конституционные реформы предприняты с единственной целью — укрепить армянскую государственность, обеспечить баланс между ветвями власти, утвердить подлинную законность, покончить с коррупцией, а далее углубить демократию и более действенно защищать права человека и проч., трудно охарактеризовать иначе, чем фарисейство либо цинизм», — пишет лидер АНК.

По мнению первого президента, у властей нет иного способа доказать свою правоту и убедить народ, кроме детского лепета вроде «честное слово, провалиться мне, если вру». «Они не возьмут в толк, что народ не поверит в клятвы, произносимые теми, кто годами безжалостно грабил страну, в мирное время вынудил эмигрировать сотни тысяч граждан, массово фальсифицировал выборы всех уровней, замял беспримерные злодеяния 27 октября и 1 марта и бессчетные преступления и убийства, совершенные ставленниками режима», — уточняет Левон Тер-Петросян.

Он считает, что поборники новой конституции достойны разве что сочувствия, поскольку вольно или невольно должны доказывать недоказуемое, становясь посмешищем в глазах народа. «Их беспомощная агитация — без преувеличения — с треском провалилась, о чем свидетельствуют даже заказанные властями социологические опросы, результаты которых пока что скрываются. Согласно им на текущий момент около трех четвертей населения выступает против конституционных изменений», — отмечает политик.

Тер-Петросян подчеркивает, что если для режима эти реформы вопрос жизни и смерти, то ему придется пустить в ход весь административный и криминальный ресурс — фальсификации, насилие, подкуп — и в очередной раз вызвать острые внутриполитические потрясения, углубить отчаяние народа, спровоцировать новую волну эмиграции, а в итоге — вконец расшатать национальное единство и ослабить государственность.

По мнению бывшего президента, эти печальные обстоятельства должны всерьез озаботить политические силы, широкую общественность и гражданские структуры Армении и Карабаха, если они думают о будущем страны. «Ведь в отличие от потрясений после выборов 2008 и 2013 гг. перед ней встанут абсолютно новые и куда более опасные геополитические реалии».

Далее Тер-Петросян вкратце напоминает ситуацию, которая сложилась в регионе. Он пишет: «после почти четвертьвековой паузы мир вступает в новую фазу холодной войны, одной из арен которой снова станет Ближний Восток. Признаки этого уже налицо. Безоглядно втягиваясь в омут сирийских событий и сближаясь с Ираном, Россия выказывает свои долгосрочные стратегические интересы в этом регионе. Очевидно, что, стремясь обеспечить себе тылы, она предпримет серьезные шаги, чтобы укрепить свои позиций на соседних с Ближним Востоком территориях.

Одна из них, возможно важнейшая, это Закавказье, потому в ряду первоочередных задач Россия постарается разрешить карабахский конфликт и упорядочить армяно-азербайджанские отношения, о чем свидетельствуют визиты Лаврова в Баку и Ереван. Речь вовсе не о том, что Россия выдвигает некий новый план решения конфликта; она стремится придать импульс программе, основанной на Мадридских принципах Минской группы», — пишет Тер-Петросян.

Он считает, что Армения встала перед серьезнейшими вызовами; чтобы противостоять им, требуется подлинное национальное единение и максимально сильная государственность. «Режим, однако, маниакально навязывает народу новую конституцию. Это не что иное, как крайняя безответственность или авантюризм. А пункт о том, чтобы ликвидировать пост верховного главнокомандующего вооруженными силами в условиях по сути дела военных, просто не укладывается в голове», — считает политик.

Тер-Петросян выражает уверенность, что Серж Саргсян — единственный, пожалуй, в системе власти человек, ясно сознающий, какие опасности таит нынешняя геополитическая ситуация. «И я все-таки лелею надежду, что он, мысля как государственный деятель, хотя бы временно приостановит принятие новой конституции. А если уже поздно, не позволит сфальсифицировать итоги голосования и тем самым углубить пропасть между режимом и обществом».

По мнению экс-президента, государственный муж не вправе руководствоваться такой категорией, как самолюбие; когда на кону судьба страны, почетней отказаться от своего решения, чем настаивать на нем. «Сегодня ситуация именно такова, поскольку референдум и вправду чреват непредсказуемыми для Армении и Карабаха последствиями», — заключает Тер-Петросян.

В конце бывший президент уточняет, что статья была уже закончена, когда стало известно, что турецкие ВВС сбили российский самолет: «Это доказывает, какие угрозы таит ближневосточный театр холодной войны, возобновившейся вследствие событий на Украине и в Сирии. Увы, Армению эти угрозы не могут обойти. Проводимые в этой обстановке конституционные реформы — пир во время чумы».