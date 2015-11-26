Санкт-Петербург, 26 ноября, 2015, 19:11 — ИА Регнум. Студентам и стажерам Санкт-Петербургского государственного университета, которые находятся в Турции, приказано вернуться домой. Об этом на своей странице в соцсети сообщила студентка вуза Екатерина Артюхова, находящаяся сейчас в Стамбуле, передает сегодня, 26 ноября, ИА REGNUM.

subscribe.ru Журавли

«Моя заграничная стажировка была приостановлена и должна быть завершена до конца этой недели. Решение было принято СПбГУ на следующий день после того, как был сбит самолет», — заявила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Артюховой, она вынуждена закончить свой обмен преждевременно и обязана быть в Петербурге уже в понедельник, 30 ноября. «О моих чувствах и эмоциях я даже говорить не хочу. Друзья мои, цените, что у вас есть, так как завтра кто-то может легко вас лишить всего того, что вы так полюбили. Вечная любовь нынешней внешней политике», — добавила студентка.

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам РФ покинуть Турцию. «В связи с сохраняющимися на территории Турции террористическими угрозами подтверждаем рекомендацию российским гражданам воздерживаться от посещения Турецкой Республики, а находящимся там с личными целями россиянам рекомендуем вернуться на Родину», — говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном сегодня, 26 ноября.

Отношения России и Турции резко осложнились после атаки на российский самолет Су-24. Он потерпел крушение 24 ноября в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого истребителя F-16. Генштаб ВС РФ заявил, что атакованный Су-24 границу с Турцией не пересекал и это подтверждается данными сирийской противовоздушной обороны. Турция утверждает, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал россиянам отменить поездки в Турцию. Ростуризм рекомендовал туристическим операторам отменить чартерные рейсы в Турцию и прекратить продажу путевок, компании уже начали выполнять эту рекомендацию.