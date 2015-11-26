Москва, 26 ноября, 2015, 18:07 — ИА Регнум. После того, как Анкара не принесла ни слова извинений в адрес Москвы в связи с атакой российского Су-24, у России не остаётся сомнений в умышленности данного шага. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Что касается антитеррористической коалиции, то нашей решимости не убавилось ни на грамм. Другое дело, что-то, что случилось, будет иметь серьёзные последствия, и мы будем обращать внимание на выработку общего понимания того, кто является террористом, и кто стоит за террористами», — сказала Захарова.

По её словам, тень произошедшего ляжет на все аспекты двусторонних отношений России и Турции: «Речь идёт о том, что, как мы понимаем, это была спланированная акция, закреплённая тем, что власти страны не нашли ни одного слова сочувствия в связи с гибелью наших граждан».

Захарова отметила, что, согласно имеющейся у дипломатов информации, если некая страна использует американские военные самолёты, то эта страна в ходе действий должна согласовывать нанесение ударов с США: «Такой порядок, по нашей информации, существует. Были бы интересны разъяснения США по этому поводу. Был ли использован этот порядок в этот раз? Если не был — почему?».

Официальный представитель министерства уверена, что хладнокровие, с которым была совершена атака на российский Су-24, не оставляет сомнений в том, что акция не могла быть случайностью: «Этих сомнений ни у кого нет. Мир проходил разные истории, и совершались разные вещи, но мы все — люди, и у нас есть слова. Если после того, что случилось, мы не услышали ни одного слова в адрес российского народа — это является подтверждением нашей версии».

Напомним, турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, когда тот выполнял боевые задачи по ликвидации инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии. Пилотам удалось катапультироваться, одного из них расстреляли со стороны Турции. Второму лётчику удалось спастись — его нашли спустя несколько часов после крушения. По словам выжившего, турецкие ВВС не запрашивали данные о принадлежности самолёта к тому или иному государству.