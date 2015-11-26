«Экстремизм еще раз показал всему миру свою бесчеловечную сущность»
Ульяновск, 26 ноября, 2015, 18:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет разработан и реализован комплексный план противодействия распространению идеологии терроризма. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и Совета по взаимодействию с религиозными организациями.
«Целая цепь кровавых событий последнего месяца еще раз продемонстрировала всему миру бесчеловечную сущность экстремизма. К сожалению, мировой терроризм перестал быть виртуальной угрозой и превратился в реалии нашей жизни. Вместе с тем, при всей важности и необходимости применения в борьбе с экстремистами силовой составляющей, главное, что всегда спасало нас от самых страшных угроз, — это единство», — завил губернатор.
«Не стал исключением и сегодняшний день, я вижу, что наше общество как никогда едино, в том числе и в вопросе недопущения использования религиозных идей в наших традиционных конфессиях для обоснования терроризма и экстремизма, для уничтожения идеологических противников, — отметил Морозов. — Важно донести до сознания каждого очевидную истину: то, чем соблазняют неокрепшую душу «воины ислама», на самом деле не имеет к истинному исламу ни малейшего отношения».
В ходе заседания основной темой обсуждения стали вопросы противодействия распространению экстремизма и терроризма на религиозной почве. Члены Совета по взаимодействию с религиозными организациями приняли резолюцию о недопустимости использования религии в качестве обоснования любых форм экстремизма и терроризма. Также в ходе заседания его участники обсудили дальнейшие направления работы по усилению безопасности в регионе.
По словам митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, тема терроризма очень болезненна для всего нашего общества: «Нам всем необходимо сплотиться друг с другом и как можно чаще встречаться с мусульманами, традиционными конфессиями. Мы должны быть бдительны. Необходимо в мире и согласии решить вопросы, которые стоят в данный момент перед религиозными организациями».
В свою очередь представители мусульманского сообщества также отметили, что использование ислама в качестве идеологического обоснования действий экстремистского характера и террористических актов недопустимо.
«В Ульяновской области при поддержке губернатора Сергея Морозова регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межконфессионального и межнационального согласия. В регионе реализуется взвешенная национальная политика. Мы тесно работаем с Симбирской митрополией и участвуем во многих мероприятиях. Сегодня, как никогда, необходима консолидация общества», — подчеркнул главный имам-ахунд, председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ульяновской области» при ЦДУМ России Ильдар хаджи Сафиуллин.
Участники заседания отметили, что на сегодня в регионе ведется системная и целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию населения. С 2005 года восстановлены десятки храмов и мечетей. На сегодняшний день в регионе располагаются 169 храмов и 122 мечети, при этом в стадии строительства — 24 храма и восемь мечетей.
В 2015 году правительством области совместно с Симбирской митрополией РПЦ, а также Региональным духовным управлением мусульман была утверждена концепция духовно-нравственного воспитания населения, а также заключены соглашения о взаимодействии в сфере духовно-нравственного воспитания населения.