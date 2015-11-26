Ульяновск, 26 ноября, 2015, 18:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет разработан и реализован комплексный план противодействия распространению идеологии терроризма. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и Совета по взаимодействию с религиозными организациями.

nikmedia.3dn.ru Председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ульяновской области» при ЦДУМ России Ильдар хаджи Сафиуллин (слева)

«Целая цепь кровавых событий последнего месяца еще раз продемонстрировала всему миру бесчеловечную сущность экстремизма. К сожалению, мировой терроризм перестал быть виртуальной угрозой и превратился в реалии нашей жизни. Вместе с тем, при всей важности и необходимости применения в борьбе с экстремистами силовой составляющей, главное, что всегда спасало нас от самых страшных угроз, — это единство», — завил губернатор.

«Не стал исключением и сегодняшний день, я вижу, что наше общество как никогда едино, в том числе и в вопросе недопущения использования религиозных идей в наших традиционных конфессиях для обоснования терроризма и экстремизма, для уничтожения идеологических противников, — отметил Морозов. — Важно донести до сознания каждого очевидную истину: то, чем соблазняют неокрепшую душу «воины ислама», на самом деле не имеет к истинному исламу ни малейшего отношения».

В ходе заседания основной темой обсуждения стали вопросы противодействия распространению экстремизма и терроризма на религиозной почве. Члены Совета по взаимодействию с религиозными организациями приняли резолюцию о недопустимости использования религии в качестве обоснования любых форм экстремизма и терроризма. Также в ходе заседания его участники обсудили дальнейшие направления работы по усилению безопасности в регионе.

По словам митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, тема терроризма очень болезненна для всего нашего общества: «Нам всем необходимо сплотиться друг с другом и как можно чаще встречаться с мусульманами, традиционными конфессиями. Мы должны быть бдительны. Необходимо в мире и согласии решить вопросы, которые стоят в данный момент перед религиозными организациями».

В свою очередь представители мусульманского сообщества также отметили, что использование ислама в качестве идеологического обоснования действий экстремистского характера и террористических актов недопустимо.

«В Ульяновской области при поддержке губернатора Сергея Морозова регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межконфессионального и межнационального согласия. В регионе реализуется взвешенная национальная политика. Мы тесно работаем с Симбирской митрополией и участвуем во многих мероприятиях. Сегодня, как никогда, необходима консолидация общества», — подчеркнул главный имам-ахунд, председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ульяновской области» при ЦДУМ России Ильдар хаджи Сафиуллин.

Участники заседания отметили, что на сегодня в регионе ведется системная и целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию населения. С 2005 года восстановлены десятки храмов и мечетей. На сегодняшний день в регионе располагаются 169 храмов и 122 мечети, при этом в стадии строительства — 24 храма и восемь мечетей.

В 2015 году правительством области совместно с Симбирской митрополией РПЦ, а также Региональным духовным управлением мусульман была утверждена концепция духовно-нравственного воспитания населения, а также заключены соглашения о взаимодействии в сфере духовно-нравственного воспитания населения.