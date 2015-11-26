Москва, 26 ноября, 2015, 17:22 — ИА Регнум. Боевики, расстрелявшие катапультировавшегося российского лётчика, никогда не слышали о международном праве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Я прекрасно понимаю, что эти животные, которые глумились над телом военного, не слышали о гуманитарном праве. Посмотрите на их лица — там всё написано. Но извините — представители Госдепа, НАТО, ЕС — вы не знаете о международном гуманитарном праве?» — сказала Захарова.

По её словам, при расстреле российского пилота имело место нарушение положения международного гуманитарного права: «Были атакованы люди, не имеющие возможности вести военные действия, а это нарушение гуманитарного права. Если кто-то полагал, что контртеррористическая борьба России будет ослаблена — они просчитались. Эта борьба будет продолжена на всех направлениях».

Напомним, турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, когда тот выполнял боевые задачи по ликвидации инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии. Пилотам удалось катапультироваться, однако один из них погиб в результате обстрела боевиками «с земли».