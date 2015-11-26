Чебоксары, 26 ноября, 2015, 17:15 — ИА Регнум. На сквере Чапаева в Чебоксарах один митинг сменяет другой. После дальнобойщиков, протестовавших против введения платы за проезд при организационной помощи регионального отделения КРФП, на площадку с самодельными плакатами вышли жители дома по улице Ленинского Комсомола — в основном, пенсионного возраста. В целом они протестовали против уплотнительной застройки, а конкретно негодование было направлено на компанию ООО «Алкор-Строй», которой руководит депутат горсобрания от КПРФ Алексей Лапин. Пыл пенсионерок подогревал лидер фракции справороссов в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Начало митинга

Жители дома по улице Ленинского Комсомола, 36 не один месяц пытаются запретить строить в непосредственной близости от их дома объект уплотнительной застройки. Дело грозит обрести политический окрас. Возмущение жильцов направлено уже не только в адрес конкретного депутата-коммуниста-застройщика, но и порой слышатся гневные слова в адрес всей партии.

К митингу жители дома подготовились основательно, оформив многочисленные самодельные красочные плакаты с громкими лозунгами и многометровую центральную растяжку с требованием запретить «Лапину, депутату горсобрания от КПРФ, строить жилой дом». Заготовленных плакатов было больше, чем самих протестующих, поэтому из них сделали импровизированную галерею на ступеньках памятника. А саму площадку (абсолютное большинство участников — женщины) украсили двумя домашними ёлочками, привнося заботу и красоту и на эту территорию.

В мэрии Чебоксар ситуацию сравнивают с микрорайоном «Байконур», где застройщик вместо запланированного детского сада решил самовольно построить многоквартирный жилой дом. На улице Ленинского Комсомола, по данным прокуратуры и администрации города, застройщик вопреки представленному проекту здания бытового обслуживания населения самовольно пытается возвести многоквартирный жилой дом.

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Ранее недоумение по поводу действия коллеги высказывали другие депутаты горсобрания. «Это как нужно не любить свой город? Для некоторых людей — деньги выше всего остального», — заявлял, в частности, председатель комиссии по вопросам градостроительства горсобрания Александр Андреев.

Жителям дома совместно с городскими властями удалось добиться наложения судебного запрета на проведение строительных работ. По словам жильцов, в суде в настоящее время рассматриваются девять дел в отношении застройщика. Между тем, в мэрии Чебоксар отмечают, что застройщик уже размещает в отдельных СМИ публикации о продаже квартир на данной территории.

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