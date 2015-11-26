Москва, 26 ноября, 2015, 16:17 — ИА Регнум. 1 декабря в Москве состоится премьера драмы «Находка» — дебютного фильма теледокументалиста и театрального режиссёра Виктора Демента. Показ пройдёт в кинотеатре «Космос», где фильм представят режиссёр, продюсеры Наталия Будкина и Дмитрий Клепацкий, а также исполнители главных ролей Алексей Гуськов и Надежда Маркина. Как сообщили в пресс-службе «Космоса», после просмотра в кинотеатре состоится встреча с создателями фильма, где зрители смогут задать свои вопросы.

«Находка» для Алексея Гуськова

В прокат лента выходит 3 декабря, творческая встреча с режиссёром и съёмочной группой в этот день пройдёт в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Родина».

В основе сценария фильма — одноимённая повесть советского писателя Владимира Тендрякова, основанная на реальных событиях. По сюжету главный герой, старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов (Алексей Гуськов) оказывается в далёком таежном лесу, один на один с суровой природой. Случай, произошедший в тайге, заставляет инспектора переосмыслить жизнь.

«Находка» стала дебютом режиссёра Виктора Демента в полнометражном художественном кино. Он начинал свою карьеру, работая в театре и на телевидении после окончания актёрского факультета ГИТИСа имени Луначарского. С 2004 года Демент взялся за съёмки неигрового кино, а также короткометражных фильмов и рекламы, дополнительно обучаясь при этом во ВГИКе на режиссёрском факультете. Виктор Демент является сценаристом телесериалов «Цыганки», «Погоня за тенью», «Человек-приманка». Сценарий к фильму «Находка» режиссёр также написал самостоятельно.

Лента «Находка» уже завоевала признание кинокритиков и была удостоена престижных наград. В июне нынешнего года она была представлена на XXVI Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, где оператор фильма Андрей Найденов получил приз «За лучшую операторскую работу». В сентябре 2015-го Алексей Гуськов был награждён призом за лучшую мужскую роль на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске и номинирован на «Азиатский Оскар» — Австралийскую премию Asia Pacific Screen Awards.

В настоящее время картина представляет Россию на XIX Кинофестивале Black Nights в Эстонии, в новой конкурсной программе Tridens First Features, где она является одной из 14 дебютных работ, отобранных жюри по всему миру. От России «Находка» также участвует в конкурсе XXIII Фестиваля российского кино во французском городе Онфлер. На Международном благотворительном фестивале «Лучезарный ангел», где «Находка» была фильмом открытия, ленту одобрил Патриарх Кирилл.

Виктор Демент работал над фильмом совместно с продюсером Дмитрием Клепацким и кинокомпанией «Талан».

Дмитрий Клепацкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как началась история проекта: «С повестью Тендрякова меня познакомил режиссёр. После прочтения на следующий же день я позвонил вдове Тендряковой для обсуждения покупки прав на экранизацию. Повесть потрясла своей глубиной и простотой. Очень редко случается, что от прочтения ты получаешь такие яркие эмоции… Главный герой живёт не в мире со всеми остальными. Но благодаря «находке» в нём происходят изменения, причём происходят они, что интересно, на излёте жизни, когда человеку уже глубоко за 50. В таком возрасте люди редко меняются. И в фильме мы хотели показать, что никогда не поздно начать».

Говоря о совместной работе над фильмом, Клепацкий отметил: «Идеальная связка продюсер и режиссёр получается тогда, когда они одинаково видят проект. Мы с Виктором сделали уже не один фильм, у нас были совместные короткометражные работы «Сдвиг», «Испытательный срок» ещё во время учёбы во ВГИКе, а также телевизионный фильм «Прошлым летом в Чулимске» с Сергеем Безруковым. Понимание «Находки» было с самого начала одинаковое. Работая с другими режиссёрами и сценаристами, я могу сказать, что очень ценно найти в режиссёре единомышленника. У людей есть своё видение мира, прочитав один и тот же материал, можно понять его совершенно по разному. В нашем случае произошло так, что мы поняли одинаково и занимались каждый своим делом».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр «Талана» и продюсер «Находки» Наталия Будкина, компания подключилась к проекту на самом раннем этапе — на первом драфте сценария: «Решение работать над фильмом пришло, когда мы прочитали сценарий. Сюжет очень тронул. К тому же он очень актуальный, историю можно перевести на любой язык, и она будет понятная сегодня жителям любой точки мира. И плюс — сюжет очень камерный: по сути, это история одного актёра, монопроект, и было сразу понятно, как с ним работать».

Будкина считает, что «Находка» — это фильм-притча: «Это история о прощении. Прощении других и себя. Важнее милосердия, доброты и прощения, наверное, в сегодняшнем мире ничего нет, нет более актуальной темы, чем эта».

Лента рассчитана на «думающую аудиторию»: «Этот фильм — не аттракцион, к которому привык молодой зритель и основная аудитория кинотеатра, это скорее работа для более зрелого зрителя».

Наталия Будкина также поделилась своим мнением насчёт объявления 2016 года в России Годом кино: «Не могу сказать, что отношусь к этому событию с особым энтузиазмом. Конечно, здорово и хорошо, что его проводят. И если бы ещё были реальные замыслы относительно развития кинематографа в стране… Чтобы «год литературы», «год кино» не оставались ничего не значащими словами».

По поводу государственной инициативы отдать 20% прокатного времени кинотеатров отечественным фильмам, Будкина сказала следующее: «Невозможно таким образом регулировать кинотеатральный прокат. Нужно делать это более аккуратно, не указом, а постепенно, помогая при этом кинотеатрам. Потому что некоторые могут просто разориться. Если к ним приходят тинейджеры от 15 до 18 лет, которые хотят видеть аттракцион, а мы их лишим этого, кинотеатр просто не наберёт выручку. Если такие вещи выводить, то обязательно нужно поддерживать. Иначе из 100 кинотеатров останется 80, а 20 разорится от таких мер, что же в этом хорошего…»

Справка ИА REGNUM:

Актёр и продюсер Дмитрий Клепацкий родом из Нижнего Новгорода. Окончил Нижегородский Университет, Театр-студию «Арт-Мастер» художественного руководителя Владимира Конкина, Актерскую школу Playhouse West в Лос-Анджелесе и продюсерский факультет ВГИК. В настоящее время снялся в десяти телефильмах и сериалах, является продюсером трёх картин.

Продюсер Наталия Будкина начала свою карьеру в качестве ассистента вице-президента компании PIDP Inc, дистрибьютора Warner Brothers в России. В 2002—2003 годах работала исполнительным продюсером новогоднего шоу «Первого канала» — «Новогодняя ночь на Первом», и в последующие годы отвечала за организацию съемок других новогодних программ, в числе которых «Ночь в стиле детства» и «По волнам моей памяти» для СТС.

В 2004 году Наталия Будкина основала кинокомпанию «Талан», которая занимается производством контента для российских телеканалов. За время работы было создано 22 телевизионных фильма и сериала, 12 документальных проектов и 150 часов телепередач. Со временем было принято решение расширить сферу деятельности и запустить производство полнометражных художественных фильмов, первым из которых и стал фильм «Находка».

В настоящее время кинокомпания ведет работу над полнометражной военной action-драмой «Орден» режиссера Алексея Быстрицкого и драмой «Утиная охота» Александра Прошкина.

Читайте также: Кинематографическая «Последняя ночь» в Москве: интервью с режиссером