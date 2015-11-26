Степанакерт, 26 ноября, 2015, 15:54 — ИА Регнум. 26 ноября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял генерального прокурора Республики Армения Геворга Костаняна и заместителя генерального прокурора РА, военного прокурора Артака Арутюняна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента НКР.

В ходе встречи, на которой присутствовали генеральный прокурор НКР Артур Мосиян и министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских государств.

В связи с Днем прокуратуры 26 ноября президент НКР Бако Саакян направил поздравительное послание сотрудникам и ветеранам прокуратуры.

«Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! От имени властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю всех вас с профессиональным праздником!

Мы каждый год отмечаем этот праздник и придаем важное значение вашей работе, крайне ответственной и востребованной в жизни страны и в процессе государственного строительства в Арцахе.

Прокуратура является одной из тех структур нашей республики, которая своей ежедневной сложной и трудной работой защищает интересы государства и общества, охраняет законность, организовывает бескомпромиссную борьбу с преступностью. И не случайно задачи, стоящие перед ведомством, всегда находятся в центре внимания властей, последовательно делается все возможное для улучшения условий вашего труда, решения социальных проблем.

Дорогие друзья!

По случаю Дня прокуратуры вновь поздравляю всех представителей сферы, желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ!» — говорится в послании главы карабахского государства.