Москва, 26 ноября, 2015, 15:23 — ИА Регнум. Возможный уход турецких инвестиционных и девелоперских компаний не отразится на строительном рынке Москвы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Иллюстрации из детской книжки. «Три поросенка»

По словам чиновника, в Москве в настоящее время турецкие инвесторы и застройщики, действительно, участвуют в реализации ряда проектов: в основном это деловая и торговая недвижимость и сопутствующая инфраструктура. «Данные проекты не являются стратегическими для развития города», — заявил Хуснуллин 26 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, доля турецких компаний в стройкомплексе Москвы невелика. «Если будет принято решение, и турецкие компании покинут строительный рынок Москвы, то на планах городских властей, темпах развития города и работе строительной сферы в целом это не скажется», — считает заммэра.

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