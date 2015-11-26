Москва, 26 ноября, 2015, 16:15 — ИА Регнум. Десятки людей собрались 26 ноября на молитву за упокой погибших в Сирии летчика сбитого турецкими военными Су-24 Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Панихиду отслужил настоятель храма иерей Василий Биксей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по погибшим в Сирии Олегу Пешкову и Александру Позыничу

После заупокойной службы иерей отметил, что место для панихиды было выбрано не случайно: часовню Архангела Гавриила воздвигли на месте бывшего аэродрома для увековечивания памяти авиаторов.

Напомним, 24 ноября истребитель ВВС Турции F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 в районе границы с Сирией. В результате крушения бомбардировщика погиб командир самолета Олег Пешков и участвовавший в операции по поиску и спасению катапультировавшихся летчиков морской пехотинец Александр Позынич.