Москва, 26 ноября, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Пассивность ряда стран, а зачастую и непосредственное пособничество терроризму, привело к возникновению кошмарного феномена так называемого Исламского государства. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения верительных грамот 15 послами иностранных государств. Как пояснили в пресс-службе Кремля, церемония, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

«Террористов, их незаконную торговлю нефтью, людьми, наркотиками, произведениями искусства, оружием не только покрывали и покрывают, но на этом кое‑кто продолжает зарабатывать, причём зарабатывать сотни миллионов и миллиарды долларов», — уверен российский президент. Путин выразил надежду, «что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали придёт наконец понимание необходимости объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террором». Он вновь заявил о необходимости формирования «действительно широкой международной антитеррористической коалиции, которая выступит скоординировано, как единая мощная сила, и, в частности, поддержит действия российских военных, осуществляющих успешные операции против террористических группировок и структур в Сирии».

Путин пообещал «настойчиво продолжать попытки договориться со всеми партнёрами, в том числе в рамках венского процесса». «Мы исходим из заинтересованности всех государств мира именно в такой скоординированной совместной работе», — подчеркнул он.

Верительные грамоты главе российского государства вручили: Пак Ро Бёк (Республика Корея), Майк Николас Санго (Республика Зимбабве), Абдельхафиз Нофаль (Государство Палестина), Знаур Николаевич Гассиев (Республика Южная Осетия), Махешварсингх Хемлолива (Республика Маврикий), Мигель Умберто Лекаро Барсенас (Республика Панама), Надир Юсиф Элтайеб Бабикер (Республика Судан), Эдриан Макдэйд (Ирландия), Саман Кумара Ранджит Вирасингхе (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати (Королевство Бахрейн), Йон Петер Эриксон (Королевство Швеция), Арти Хилпус (Эстонская Республика), госпожа Хаяти Бинти Исмаил (Малайзия), Цви Хейфец (Государство Израиль), Валентин Нкуман Тавун Матунгул (Демократическая Республика Конго).