Ереван, 26 ноября, 2015, 14:49 — ИА Регнум. После обезвреживания вчера в Ереване «организованной преступной группировки» множество вопросов до сих пор остаются без ответов.

Photolure Предполагаемая участница преступной группы

Как удалось членом группы, которые в течение месяца выкладывали в социальных сетях националистические интервью и высказывания, приобрести и организовать в доме в Ереване целый склад оружия и боеприпасов?. Это в том случае, что весь Ереван напичкан камерами, и даже факт неправильной парковки не остается безнаказанным.

Что замышляли члены группировки и главное с какой целью? В армянскую прессу уже осуществлен информационный вброс, согласно которому обезвреженная накануне вооруженная группа планировала осуществить определенные действия в Национальном Собрании, а их другой целью был премьер-министр Армении Овик Абрамян.

Связаны ли они с одной из политических партий, как писала вчера известная своими близкими контактами с начальником полиции Армении пресса?

Спецоперация ясно показала, что армянское общество абсолютно не доверяет власти и силовым структурам, в частности. Казалось, что после нейтрализации преступной группы, которая готовила «тяжкие преступления», обсуждения должны были сводится к теме о том, как хорошо и оперативно сработали спецслужбы, что могло случиться, если группировка осуществила бы свои коварные планы.

Но, люди не поверили, что преступники на самом деле хотели кого-либо убить, оказалось даже, что ничего не нужно было предпринимать, так как в стране и без того проблем хватает. Звучали также мнения, что действия силовиков были направлены на запугивание оппозиции.

Но самое главное, что у всех сложилось впечатление, что обезврежена не просто преступная группа, а члены террористической организации. И это даже несмотря на то, что в официальном сообщении СНБ Армении речь ни о каких террористах не шла.

Вот несколько цитат из социальных сетей: «Фактически, Армения страна, которая участвует во всех контртеррористических операциях в мире. Мы участвовали в контртеррористических операциях в Афганистане, в Ираке и Норк Мараше» (район Еревана, где была обезврежена вооруженная группа — ИА REGNUM ), «Исламское государство волнует только один вопрос: «Где находится Норк Мараш»?», «Пока что ясно только то, что террористическая группа задержала каких-то людей», «Интересно, что должны кричать вместо «Аллах акбар» наши террористы»?

Публикации о террористах стали появляться после сообщения и снимков «фоторепортера» Гагика Шамшяна (бывший сотрудник полиции, сайт которого является, по сути, неофициальным сайтом полиции Армении), который опубликовал снимки с места операции и заявил, что в Ереване обнаружены вооруженные до зубов иностранцы, планировавшие теракты в Армении. Все попытки армянских СМИ получить официальное подтверждения данной информации на протяжении нескольких часов ни к чему не привели, и лишь спустя два часа СНБ распространило официальное сообщение, где террористы уже не упоминались.

После этого армянская пресса задается логическими вопросами: почему информацию о «террористах» решили распространить через Гагика Шамшяна? Почему его впустили в дом во время обыска? Может, для того, чтобы распространить панику? Зачем надо было пугать людей террором, потом открещиваться от этого слова?

СНБ и полиция имеют отделы или даже управления по работе с прессой, но использование в работе Гагика Шамшяна привело к тому, что операция, которая могла бы выглядеть достижением правоохранительных органов, больно ударила по репутации этих органов.

Сейчас, вместо пресс-службы отвечать на вопросы приходится директору СНБ Армении Горику Акопяну. В сегодняшнем интервью он заявил, что трудно представить, какие последствия и сколько жертв бы имелось в случае, если бы группировка начала действовать.

Акопян призвал «экспертов», которые нелицеприятно высказывались об операции спецназа, принять участие в грядущих судебных заседаниях. «Надеюсь, они поймут, что безосновательные заявления с целью добычи политических дивидендов отразятся на их авторитете. Придет время и они покаются, устыдятся — хотя бы в глубине души, за навешивание ярлыков и дезориентацию общества», — заявил директор СНБ Армении.

Но все прекрасно помнят, что «дезориентация общества» началась после того, как СНБ Армении в течении 2−3 часов оказалась не в состоянии опровергнуть информацию бывшего милиционера о том, что обезврежена не террористическая организация, а преступная группировка. И Горику Акопяну нужно подумать о смене начальника пресс-службы, или в крайнем случае о том, чтобы не допускать на место спецоперации посторонних.

А если информация о террористах распространялась намеренно, то соответствующим органам стоит задуматься о том, что если в Армении нет международного терроризма, то не следует становиться похожими на другие страны, где он есть. Связывать страну с терроризмом — это отпугивать возможных инвесторов и туристов. Не нужно намеренно превращать преступную группу в террористов. Наоборот, необходимо сделать все возможное для того, чтобы Армению не связывали с международным терроризмом и как заявил вчера президент Серж Саргсян: «Армения должна остаться в ряду самых безопасных стран мира».