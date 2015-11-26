Москва, 26 ноября, 2015, 14:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отмене российско-турецкой межгосударственной комиссии, которая должна пройти 15 декабря в Санкт-Петербурге.

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По его словам, официальной отмены саммита пока не было. «Ситуация не прояснилась», — сказал Песков «Русской службе новостей».

Он подчеркнул, что сейчас «в воздухе висит много вопросов относительно возможности проведения этого мероприятия.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на компетентный источник сообщил о том, что саммит «Россия — Турция» 15 декабря в Санкт-Петербурге не состоится, так как сложившиеся отношения не позволят эффективно провести переговоры в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, о проведении саммита между Турцией и Россией президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на двусторонней встрече на полях саммита лидеров стран G20 в Анталье.