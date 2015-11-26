Лондон, 26 ноября, 2015, 13:54 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью пояснил сотрудникам СМИ, по какой причине он не желает выхода из группы Лиги чемпионов английскому «Арсеналу».

rus-img2.com Жозе Моуриньо

«Прежде всего, я всегда хочу, чтобы в следующий раунд проходили английские клубы, — цитирует португальского специалиста Goal.com. — Но «Арсенал» оказался в группе с «Олимпиакосом», который тренирует мой друг, и было бы здорово для его (Марко Силвы) карьеры, если бы его команда прошла дальше».

Напомним, перед последним туром в Лиге чемпионов «Арсенал» идет на третьем месте в группе F, отставая от греческого «Олимпиакоса» на 3 очка. В заключительном туре группового этапа состоится очная встреча между этими команд.

Отметим, что подопечных Арсена Венгера в выездном матче устроит только победа с разницей в 2 мяча. Первое место в группе ранее досрочно заняла мюнхенская «Бавария».

Матч «Арсенал» — «Олимпиакос» пройдет в Афинах 9 декабря.