Барнаул, 26 ноября, 2015, 13:39 — ИА Регнум. Депутаты алтайского заксобрания накануне, 25 ноября, приняли бюджет региона на 2016 год в первом чтении. Власти заявили, что несмотря на дефицит, главный финансовый документ будет по-прежнему социально ориентированным: 70% составляют социальные обязательства краевых властей. Однако сокращение финансирования рада программ и статей спровоцировало парламентские меньшинство (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») на критику.

Юрий Красильников, газета «Голос труда» Бюджет Алтайского края на 2016 год принят депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКСНД) в первом чтении

Присутствовавший на сессии депутат Госдумы РФ от Алтайского края Сергей Юрченко (фракция КПРФ) в интервью корреспонденту «Голоса труда» («ГТ») так прямо и заявил: «Бюджет Алтайского края, который мы сейчас рассматриваем, он не может быть исполнен в принципе!». Подробности сообщает «ГТ».

Представляли проект бюджета сразу несколько докладчиков. Вместо начальника главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова выступила его заместитель Вера Ельникова. Заместитель губернатора Владимир Притупов в своем докладе отметил, что планируемый дефицит составит более 4 миллиардов — это наименьший дефицит, при планируемых доходах в 7 миллиардов, однако он превышает дефициты прошлых лет более чем в два раза. Заместитель председателя Счетной палаты Алтайского края Татьяна Киреева отметила, что в бюджете сокращено финансирование 21 госпрограммы.

В процессе обсуждения справедливоросс Александр Орлов заявивил, что фракция «СР» будет голосовать «против» и предложил депутатам поддержать Профсоюзы (за час до начала сессии Крайсовпроф провел пикет численностью около 70 чел. с требованием не сокращать расходы на фонд оплаты труда в бюджете-2016). Депутат от ЛДПР Юрий Гальченко поддержал коллегу, отметив, что проект бюджета фактически перекладывает всю тяжесть кризиса на плечи населения.

Весомые аргументы от всех противников принятия бюджета на сессии привела депутат-коммунист Нина Данилова. Она, в частности, напомнила слова министра экономики Улюкаева о том, что по итогам года инфляция может достигнуть 13%.

«Потому рассуждать об инфляции в 2016 году в 6,4% глупо. А строить бюджет на этой цифре значит — заложить основание большой пирамиды. Сдерживать рост цен, как это не цинично звучит, будет помогать, дальнейшее снижение уровня доходов населения», — констатировала Нина Данилова. По ее словам, если посмотреть отдельные статьи бюджета, то станет понятно, что бюджет социально ориентированным считать никак нельзя.

К примеру, статья расходов «Социальная политика» (соцвыплаты, включая пенсии). В бюджете предусмотрен рост этой категории расходов всего на 4,7%, что ниже даже желаемой инфляции в 6,4%, не говоря уже об 13% на конец 2015 г. Вторая по значимости статья — «Здравохранение».

«По данным ВОЗ, 5−7 процентов от ВВП должны направляться в бюджете на здравохранение, а в нашем бюджете — 2,9%, то есть вдвое меньше. В сегодняшних условиях надо, прежде всего, заботиться о развитии собственных источников доходов, но и как никогда плотно работать по федеральной теме», — продолжает депутат-коммунист Данилова.

Ко второму чтению Госдумой увеличены на 7,7 миллиардов рублей расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации. Нина Петровна так прокомментировала приведенную цифру: «Это несомненно говорит о том, что в очередной раз доходы бюджета были занижены».

Далее она обратила внимание на цифры распределения федеральной помощи: Алтайскому краю с населением в 2,4 миллиона человек выделено около 17 миллиардов рублей (по 7 тысяч на одного жителя региона), Республике Саха (Якутия) с населением в 956 тысяч — 50,7 миллиарда, или по 53 тысячи на человека, то есть в семь раз больше. И это с ее алмазами! Далее: Республика Алтай получит в пять раз больше, Дагестан — вдвое.

«В свое время мы были по дотации на втором месте, после Дагестана», — отметила Нина Данилова, — «Такое распределение красноречиво свидетельствует о финансовой политике, которая ведет не к единству, а к разделению регионов. Эта политика по существу провокационна!» — говорит депутат-коммунист.

Посетовала она и на огромный (в 200 тыс.) размер командировочных некоторых работников АКЗС.

И, тем не менее, бюджет был принят в первом чтении: 48 голосов «за», 17 — «против», воздержавшихся нет, не голосовал 1 депутат.

В перерыве Сергей Юрченко прокомментировал обсуждение и решение депутатов по бюджету: «Если говорить о бюджете Алтайского края, меня поразило необыкновенное, как никогда, спокойствие всех докладчиков, кроме, может быть, Счетной палаты, которая высказала некоторые опасения. Что касается «Единой России» — спокойствие и равнодушие такие, как будто предлагается лучший за последние 20 лет бюджет. По выступлению Бориса Трофимова (Секретарь Регионального отделения, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС/, — прим. ИА) хочется отметить, что именно непрофессионализм, и дилетантство «Единой России» привели к тому, что сейчас имеем. Бюджет Алтайского края, который мы сейчас рассматриваем, он не может быть исполнен в принципе! Если цена нефти будет 40 долларов за баррель, то автоматически все бюджеты «пролетают», в том числе и федеральный. Это с одной стороны, а с другой мы знаем, зачем сегодня экономятся деньги на всех уровнях, — чтобы потом в июле увеличить пенсии, чтобы потом в июле отдельным категориям отдать из накопленных за это время средств. Ведь индексируют на 4%, а не как положено, исходя из уровня инфляции. Для того, чтобы перед выборами сказать: «Вот какие мы молодцы, какие хорошие!» или «Вот вам, дорогие россияне, добавочку», и люди пойдут голосовать за «Единую Россию». Мы об этом говорили и будем говорить. Депутаты нашей фракции правильно сделали, что голосовали «против».

Между тем, председатель АКЗС Иван Лоор не видит причин подобного поведения парламентского меньшинства. Решение по бюджету он прокомментировал следующим образом:

«Сегодня на эмоциях мы зашли несколько вперед в своем обсуждении и затронули постатейные расходы. Но официально на сессии мы рассматривали всего три позиции: доходы, расходы и дефицит.

Отмечу, что та жесткая политика, проводимая Администрацией края и лично Губернатором, показала свою пользу именно сейчас. Благодаря ей за предыдущие годы край не оброс кредитами, в том числе коммерческими. Теперь в ситуации, когда есть определенное напряжение, вот этот резерв мы и использовали, утвердив максимально возможный по законодательству дефицит. При этом мы не намерены брать кредиты в коммерческих банках».

Справка:

Собственные доходы краевого бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме 41 044 598 тыс. рублей, что составит 102,2 процента к ожидаемой оценке поступлений доходов в краевой бюджет в 2015 году. В структуре собственных доходов краевого бюджета налоговые доходы составят 40 094 304 тыс. рублей, неналоговые доходы — 950 294 тыс. рублей.

Основными источниками собственных доходов краевого бюджета являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы на подакцизную продукцию, налог на имущество организаций, транспортный налог.

В целях финансирования дефицита краевого бюджета в 2016 году объем государственных внутренних заимствований запланирован в объеме 6 810 126,8 тыс. рублей.

В 2016 году расходы на исполнение долговых обязательств Алтайского края составят 2 693 167,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов краевого бюджета на 2016 год определен в сумме 71 914 553,2 тыс. рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными на 2015 год, увеличены на 1 954 941,8 тыс. рублей, или 102,8 процентов. На расходы целевого характера за счет средств федерального бюджета предусмотрено 9 308 121,5 тыс. рублей, что составляет 105,5 процента к 2015 году.