Тбилиси, 26 ноября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. Россия против Турции военных действий не начнет, но может вызвать ее энергетическую дестабилизацию, заявила в беседе с грузинским изданием «Резонанси» политолог Хатуна Лагазидзе.

bitrix-cdn.ru Трубопровод

По ее мнению, одной из целей России могут стать и проходящие по территории Грузии турецкие трубопроводы.

«Теоретически рассматривается прекращение поставок российского газа, который составляет 57% потребляемого Турцией общего количества. Это вызовет коллапс турецкой экономики. Хотя и для российской экономики последствия будут тяжелыми, так как «Газпром» понесет большие потери», — рассуждает в беседе с изданием Лагазидзе.

Еще одним слабым звеном Турции, использовать которое попытается Россия, политолог считает курдское движение, которое давно требует от властей Турции автономии.

«Любая дестабилизация в Турции создает угрозу и для Грузии. Единственное положительное, что может последовать для Грузии из этой ситуации, это то, что обмен Грузии с Россией на что-то станет менее реалистичным», — пояснила Лагазидзе.

По ее мнению, на фоне создавшейся в российско-турецких отношениях ситуации Грузия в глазах западных партнеров приобретает все большую актуальность, и события в дальнейшем могут развиться таким образом, что Грузия станет стратегическим партнером США и с военной точки зрения.