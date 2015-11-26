Махачкала, 26 ноября, 2015, 12:46 — ИА Регнум. На дагестанском участке российско-азербайджанской границы скопилось не менее 150 вагонов с сельскохозяйственной продукцией. Задержка в отправке груза происходит из-за отказа дагестанских дальнобойщиков заниматься грузоперевозками на время проведения протестной акции против системы «Платон». Об этом ИА REGNUM 26 ноября сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики."Сегодня на границе с Азербайджаном скопилось 150 вагонов с сельхозпродукцией. Если она испортится, то пострадают в том числе простые граждане, так как будет резкий скачок цен на продукты. Специально для встречи с вами прилетел из Москвы депутат Госдумы Мамед Абасов. С первых же дней забастовки с вами рядом был и мой заместитель, Магомед Исаев. Со своей стороны мы готовы обсуждать ваши проблемы, но прошу вас не требовать невозможного», — заявил премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов на встрече с протестующими 25 ноября. В ходе встречи дальнобойщики не поднимали вопрос о простое сельхозпродукции на границе. Водители лишь согласились с премьер-министром в вопросе, что руководство республики не может исполнить их требования по отмене системы «Платон».Напомним, в регионах России продолжается протестная акция дальнобойщиков против введения системы взимания платы с большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральной трассе. В Дагестане протестующие проводят акции в городах Кизляр и Хасавюрт, а также в Карабудахкентском, Каякентском и Бабаюртовском районах. Часть водителей стоит вдоль российско-азербайджанской границы. Вчера дагестанские дальнобойщики опровергли сообщения ряда СМИ о прекращении акции после снижения властями размера штрафа за неоплату проезда по федеральной трассе. По их словам, акция будет длиться до полной отмены системы «Платон».

pomogala.ru Букса грузового вагона

Читайте также по теме: Дальнобойщики в Дагестане опровергли прекращение акции протеста

Дальнобойщики прекращают забастовку в Дагестане — депутат Госдумы