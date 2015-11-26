На границе Дагестана с Азербайджаном скопилось 150 вагонов сельхозпродукции
Махачкала, 26 ноября, 2015, 12:46 — ИА Регнум. На дагестанском участке российско-азербайджанской границы скопилось не менее 150 вагонов с сельскохозяйственной продукцией. Задержка в отправке груза происходит из-за отказа дагестанских дальнобойщиков заниматься грузоперевозками на время проведения протестной акции против системы «Платон». Об этом ИА REGNUM 26 ноября сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики."Сегодня на границе с Азербайджаном скопилось 150 вагонов с сельхозпродукцией. Если она испортится, то пострадают в том числе простые граждане, так как будет резкий скачок цен на продукты. Специально для встречи с вами прилетел из Москвы депутат Госдумы Мамед Абасов. С первых же дней забастовки с вами рядом был и мой заместитель, Магомед Исаев. Со своей стороны мы готовы обсуждать ваши проблемы, но прошу вас не требовать невозможного», — заявил премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов на встрече с протестующими 25 ноября. В ходе встречи дальнобойщики не поднимали вопрос о простое сельхозпродукции на границе. Водители лишь согласились с премьер-министром в вопросе, что руководство республики не может исполнить их требования по отмене системы «Платон».Напомним, в регионах России продолжается протестная акция дальнобойщиков против введения системы взимания платы с большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральной трассе. В Дагестане протестующие проводят акции в городах Кизляр и Хасавюрт, а также в Карабудахкентском, Каякентском и Бабаюртовском районах. Часть водителей стоит вдоль российско-азербайджанской границы. Вчера дагестанские дальнобойщики опровергли сообщения ряда СМИ о прекращении акции после снижения властями размера штрафа за неоплату проезда по федеральной трассе. По их словам, акция будет длиться до полной отмены системы «Платон».
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