Москва, 26 ноября, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Интервью военного эксперта, постоянного автора журнала «Арсенал Отечества», специалиста в области применения Военно-космических сил Алексея Леонкова

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Алексей Петрович, Владимир Владимирович Путин назвал неспровоцированное нападение турецкого истребителя на российский самолет, возвращающийся на базу после атаки на позиции ИГИЛ, «ударом в спину». Вы согласны с этой оценкой?

Как можно спорить с президентом? Только мне кажется, что он, кроме общеупотребительного значения этой фразы, он имел в виду дополнительный смысл. Анализ показывает, что нападение на Су-24М2 российских ВКС было заранее спланировано Турцией и ее военными партнерами. В этом случае речь идет уже об операции «Удар в спину».

Действительно, наш самолет поджидали в засаде турецкие перехватчики, на земле располагалась диверсионно-разведывательная группа, замаскированная под местных туркоманов, были заранее завезены съемочные группы CNN и FOX…

Это только тактическое обеспечение финала. Сама операция началась гораздо раньше. На протяжении всего периода действия российских ВКС — разведка стран НАТО не сидела сложа руки. За действиями нашей авиации велся постоянный мониторинг средствами космической, воздушной и наземной разведок. В самом нападении было задействовано несколько комплексов разведки и целеуказания — как минимум 3, а также два F-16 с новейшими ракетами AIM-9X.

Как все происходило?

Самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS взлетел 24 ноября с авиабазы Превеза в Греции. Второй Е-3А ВВС Саудовской Аравии взлетел с авиабазы Riyadh. Оба самолета выполняли одну общую задачу — определение точного местоположения самолетов ВКС России. Они же и выбрали «жертву».

Американский Е-3А должен был определять режим работы РЛС управления оружием самолета Су-24М2, проверять, находится ли она в состоянии поиска или уже выполнила захват и сопровождает цель, вырабатывая данные для стрельбы. Известно, что AWACS может управлять действиями авиации в бою и передавать БРЭО и ПНК самолетов информацию для ведения боевых действий.

То есть определить, насколько беззащитен наш самолет?

Получается, что да. Как известно, Су-24М2 возвращался с задания, и его ПНК работал в режиме «навигация» совместно с ГЛОНАСС, он шел на базу и не готовился к активным действиям. Е-3 все время передавали подробную информацию о Су-24М2 паре патрульных турецких F-16CJ. Этот самолет специально выпускается для Турции. Его особенностью является наличие компьютера, управляющего новым радаром AN/APG-68 и выполняющего роль второго пилота-штурмана.

Но этой информации явно недостаточно для выхода на высокоскоростную цель. Использовалось еще что-то?

Действительно, точность выхода истребителей F-16CJ дополнительно обеспечивали наземные комплексы ПВО Patriot США, размещенные в Турции, а точнее их многофункциональные РЛС AN/MPQ-53. ЗРК Patriot может работать с Е-3 и спутниками радиоэлектронной разведки MENTOR, не исключено, что в спутниковой группировке участвовал еще КА «Геосат».

Траектория полета F-16CJ говорит о высокоточном выходе на цель по методу триангуляции : пара Е-3А плюс РЛС ЗРК Patriot плюс геостационарные спутники РЭР MENTOR и, возможно, КА «Геосат».

При этом Е-3 давали указания, где наш самолет в воздухе, определяли его эшелон, скорость, состояние управления оружием, РЛС ЗРК Patriot совместно со спутником радиоэлектронной разведки MENTOR обеспечивал телеметрию движения Су-24М2 относительно поверхности — то есть выдал точный прогнозируемый сектор появления нашего самолета относительно гористой местности.

Получается, что турецкие истребители абсолютно точно знали, где ждать наш самолет в засаде?

Конечно. Пара F-16CJ вышла в район пуска и с расстояния 4−6 километров, практически в упор (!) пустила ракету «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder в заднюю полусферу российского бомбардировщика. При этом БРЛС AN/APG-68 запустившего ракету истребителя работала в режиме «подсветка цели»: включилась в момент пуска и отключилась после того, как ракета уверенно захватила и поразила цель.

Была ли у наших пилотов возможность спасти самолет?

Нет. Шансы избежать поражения у экипажа Су-24М2 были равны нулю.

Против ракеты AIM-9X с новой матричной инфракрасной головкой самонаведения, формирующей изображение цели в ИК-диапазоне и нечувствительной к тепловым ловушкам, у Су-24М2 нет систем противодействия. Его средства противодействия: БКО «Карпаты», со станцией предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15С, теплопеленгатором ЛО-82 для обнаружения пусков ракет, станция постановки активных помех СПС-161, устройство выброса дипольных отражателей и ложных тепловых целей АПП-50 — не могут противостоять новой ракете AIM-9X.

А если бы было сопровождение истребителей?

Теперь оно будет. Конечно, трагедию смогла бы предотвратить пара Су-30СМ, имеющих на вооружении БКО «Хибины-У». Но никто не ждал удара в спину от союзника, тем более предупрежденного о деталях операции нашим партнером.

Вы имеете в виду «американских партнеров», тех самых, которым принадлежат «Патриоты» и «Аваксы», а также спутники, возможно, задействованные в операции?

Да, с большой степенью вероятности. Нет у Турции собственных возможностей для подобной кропотливой и очень точной работы. И не забывайте про второй E-3, приписанный к ВВС КСА. Весь сценарий достаточно скоротечен, счет шел на секунды.

Неужели все прошло так уж гладко?

Турки все же допустили ошибку, из-за которой провокация не совсем удалась. F-16CJ вышли на поражение с опозданием в 2 минуты, когда Су-24М2 уже покинул участок спорной 68-километровой территории на севере Сирии (на ее пролет ему потребовалось 1,5 минуты максимум). Команду «на поражение» F-16CJ не отменили, поэтому пуск ракет был произведен чуть дальше расчетной точки. Это подтверждает и то, что съемка падения Су-24М2 планировалась как с территории Сирии, так и с территории Турции, однако «сирийские» кадры более подробны. Похоже, что это спасло и нашего штурмана. Он смог уйти в «зеленку» и дождаться там поискового отряда.

Беседовал эксперт Комиссии МГД по безопасности Дмитрий Ефимов