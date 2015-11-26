Москва, 26 ноября, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Введение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) с 1 января 2016 года может негативно сказаться на рынке алкоголя России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которое та направила в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) (РАР).

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В своем обращении торговые сети предложили регулятору сначала разобраться, «насколько отлажены и технически готовы все системы» ретейлеров, а также протестировать систему в течение от 6 до 12 месяцев, не применяя в этот период «жесткие» штрафы к ретейлерам.

Президент АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев подтвердил газете, что «мы попросили еще раз оценить темпы и сроки внедрения ЕГАИС в России, а также обсудить этот вопрос с отраслью».

По его словам, полномасштабному запуску ЕГАИС должен предшествовать продолжительный тестовый период, в течение которого к ретейлерам не должны применяться «жесткие штрафные санкции».