Барнаул, 26 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае проведут повторную экспертизу качества угля, закупленного для коммунальных и социальных объектов. Как сообщают корреспонденты «Вести-Алтай», поводом стало громкое заявление эксперта «Алтайского углеисследовательского центра». По данным центра, из 33 отобранных проб — десять не отвечают требованиям по качеству.

Главстрой Алтайского края Алтайским чиновникам ничего не известно о низком качестве угля

«Это приведет как минимум к значительному перерасходу топлива, поскольку низкокачественный уголь не даёт необходимую температуру. Пробы были взяты в Завьяловском, Топчихинском, Чарышском и других районах», — отмечали ранее эксперты.

Однако начальник управления по ЖКХ Алтайглавстроя Андрей Голубцов заявил, чиновникам о некачественном угле ничего не известно.

«К нам обращений от муниципальных образований о некачественном угле в принципе не поступает, ни к нам, ни к «Алтайкрайэнерго», которое выиграло аукцион и занимается поставками угля в край», — заявил корреспондентам «Вести-Алтай» Андрей Голубцов.

Также в видеосюжет телевизионщиков приводится мнение заведующего лабораторией испытания топлива АлтГТУ Евгения Жукова:

«Наиболее качественный уголь стараются поставлять на ТЭЦ, где жёсткий входной контроль, свои лаборатории. Для коммунального сектора ЖКХ попадаются и жулики, которые обещают одно, а привозят другое», — проинформировал ученый.

«В ближайшее время испытательная лаборатория АлтГТУ проведет экспертизу. Ведь некондиционное топливо может спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Поэтому все подозрения, если они появились у экспертов, необходимо снять», — резюмируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по результатам открытого аукциона поставки угля для бюджетной сферы муниципалитетов в этом отопительном периоде обеспечивает «Алтайкрайэнерго».

По данным директора предприятия Игоря Панарина, компания заключила договоры с углепоставляющими предприятиями. Основные поставщики — «СибУгольТрейд», «Беловоуглесбыт».