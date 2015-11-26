Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2015, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь собрались водители большегрузов, чтобы сказать решительное «нет» введенной системе взимания платы за проезд по федеральным трассам. В акции против «Платона» участвовали в основном водители Каменского района. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, накануне около 100 фур около трех часов простояли на 937-м километре автодороги М-4 «Дон».

gazetapik.ru Дальнобойщики собрались в Каменском районе

Отметим, что это уже третья по счету стачка дальнобойщиков Ростовской области. Движению автомобилей протестующие помешали только 11 ноября. В тот день под Ростовом-на-Дону собралась многокилометровая пробка. 19 ноября водители большегрузов собирались также в Аксайском районе. Эту акцию протеста контролировали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что дальнобойщики Ростовской области боятся остаться без работы, так как плата за проезд выливается в существенную сумму.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн. По 29 февраля 2016 года плата будет рассчитываться, исходя из фактического пробега таких транспортных средств по тарифу 1,5293 руб./км. В дальнейшем, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 руб./км. Благодаря «Платону», считают в Росавтодоре, к 2019 году федеральные автотрассы будут приведены в порядок. Согласно статистическим данным, большегрузы наносят огромный урон дорогам.