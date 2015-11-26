Калининград, 26 ноября, 2015, 10:43 — ИА Регнум. В Калининградской области полиция задержала целую смену инспекторов таможни, подозреваемых в получении взяток с водителей большегрузных фур за «беспроблемное» пересечение границы.

39.mvd.ru У таможенников изъяли 40 тыс. руб., при этом большинство из них — сотенные купюры

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, первоначально был задержан с поличным один инспектор, работающий в пункте пропуска через Литовскую Республику «Чернышевское — Кибартай». В свою очередь начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая уточнила, что всего на МАПП «Чернышевское» было задержано 4 таможенника.

По оперативным данным, схема вымогательства денег с дальнобойщиков действовала с августа 2015 года. «С водителей, желающих «беспроблемно» пересечь границу, таможенники требовали 300 рублей за «оформление» бумаг и 100 рублей за непрохождение МИДК (мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. — ИА REGNUM)», — продолжила Поставничая.

Если водители отказывались платить, то инспектор назначал досмотр транспортного средства, что приводило к увеличению времени прохождения таможенного контроля. Противоправные действия подозреваемых приводили к тому, что в отдельные дни на границе скапливались до 200 фур.

При задержании на рабочих местах таможенников было обнаружено более 40 тысяч рублей, при этом номинал большинства купюр составлял 100 рублей. По предварительной информации, доход от незаконной деятельности за месяц составлял более 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

Напомним, подобное крупное задержание в Калининградской области состоялось в 2008 году, когда оперативники УБОП взяли таможенную смену из 8 человек в МАПП «Мамоново — Бранёво» (российско-польский участок границы). Позже инспекторы были осуждены к различным срокам заключения.