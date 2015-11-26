Киев, 26 ноября, 2015, 10:08 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил своего американского коллегу Барака Обаму за финансовую помощь, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают получить в 2016 году от Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Благодарю президента Обаму за мощную военную помощь Украине! Это пример партнерской солидарности и поддержки», — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 ноября президент США Барак Обама подписал обновленный вариант оборонного бюджета страны на 2016 финансовый год, который в специальном разделе «Инициатива в поддержку безопасности Украины» предусматривает выделение $300 млн на военную помощь Украине.

В соответствии с документом, Пентагон имеет право использовать эти финансовые средства на военную поддержку Украины, включая поставки и так называемого летального оружия. Впрочем, данный пункт проекта носит не обязательный, а рекомендательный характер, и не факт, что Украина получит помощь в том объеме, в котором она заложена в бюджете.

Отметим, что общий объем оборонного бюджета США на 2016 г. достигает $607 миллиардов.

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