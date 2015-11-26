Анкара, 26 ноября, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Генштаб армии Турции опубликовал аудиозапись с якобы предупреждениями экипажа российского самолета от турецких военных о том, что он приближается к сирийско-турецкой границе, сообщает Reuters.

inthouse.ru Магнитофон

По версии турецкой стороны, на аудиозаписи диспетчер командного центра ВВС Турции в городе Диярбакыр обращается к «неопознанному воздушному судну» на английском языке. «Это турецкие ВВС. Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству, немедленно смените курс на юг», — говорит дежурный.

Уточняется, что на записи нет предупреждения об открытии огня турецкими истребителями F-16. Ранее штурман Су-24, спасенный в ходе совместной операции сирийского и российского спецназа, заявил, что никаких предупреждений от Турции о нарушении воздушного пространства экипаж не получал. Кроме того, он отрицает само нарушение воздушного пространства Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили самолет ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии. По версии Турции, самолет вторгся в её воздушное пространство.

Москва настаивает, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на самолет ВКС РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».

Читайте также: Генштаб Турции передал атташе посольства России свои данные по Су-24