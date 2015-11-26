Санкт-Петербург, 26 ноября, 2015, 10:03 — ИА Регнум. Руководитель конфликтующей первичной профсоюзной организации «Российского профсоюза докеров» порта обратился за поддержкой к городским властям. Администрация порта уверяет, что все старые льготы в новом документе сохранены. Вмешательство в конфликт со стороны коммунистических партий и левых радикальных движений выводит этот конфликт из экономической области в политическую.

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Борьба профсоюзов

1 сентября в Морском порту Санкт-Петербург начались переговоры по заключению нового коллективного договора на 2016−2018 годы. Условия нового договора не устроили Российский профсоюз докеров (РПД). В организации заявили, что в проекте документа отсутствуют «либо намного ухудшены» такие льготы и гарантии, как система оплаты труда, дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, вознаграждение за выслугу лет и так далее. Кроме того, работники порта потребовали индексации заработной платы. «Итальянскую забастовку» докеры-механизаторы объявили 30 октября.

«Цель коллективного противостояния одна — сохранить в новом коллективном договоре все социально-трудовые льготы, гарантии и преимущества, зафиксированные в действующем ранее коллективном договоре», — заявляют в РПД.

20 ноября пресс-служба ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» сообщила о том, что новый коллективный договор подписан. При этом, как подчеркнули в компании, документ сохранил все льготы, которые работники имели раньше. «На сегодняшний день средняя месячная зарплата докеров-механизаторов составляет 79 119 рублей. Только за девять месяцев 2015 года зарплата докеров увеличилась на 26%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отмечают в администрации порта.

В переговорах по заключению нового договора участвовали три действующих в порту профсоюза: первичная профсоюзная организация «Портовик», которая объединяет более 60% сотрудников Морского порта Санкт-Петербург (около 900 человек), представители Российского профсоюза докеров (РПД) (около 300 человек) и профсоюза портовых рабочих Морского порта Санкт-Петербург (около 50 членов). В «Портовике» новым договором довольны и утверждают, что он «выравнивает условия оплаты, льготы и гарантии для всех категорий работников порта».

РПД опубликовал 23 ноября на своем сайте заявление, в котором призывал не верить «ложным сообщениям об окончании конфликта в порту». «Докеры ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» продолжают борьбу за достойный коллективный договор», — подчеркивается в сообщении. Как отмечают в РПД, от имени работников новый договор «мог подписать профсоюз, созданный работодателем в своих целях и не представляющий интересы трудового коллектива порта».

К конфликту в порту с подачи депутата Законодательного собрания Петербурга от партии КПРФ Ирины Комоловой подключилась администрация Санкт-Петербурга. Сегодня, 26 ноября, в Смольном состоится встреча трех профсоюзов петербургского порта и администрации с вице-губернатором Игорем Албиным.

Небольшая политика в Большом порту

Стоит отметить, что петербургские левые партии и организации не оставили без внимания противостояние между РПД и администрацией Морского порта Санкт-Петербург. Так, поддержать рабочих порта на массовом пикете, который состоялся 20 ноября на площади Ленина, пришли активисты Межрегионального Профсоюза Рабочая Ассоциация (МПРА), Объединенной компартии (ОКП), Российского объединенного трудового фронта, Автономного Действия (АДСР), Российского социалистического движения (РСД), Революционной рабочей партии (РРП), Революционного коммунистического союза молодёжи (РКСМ (б), отмечается в сообщении Объединенной компартии. Политолог Сергей Артёменко убежден: «красные» уже начали готовиться к осенним думским выборам 2016 года и сегодня активно «завоевывают» свой потенциальный электорат. «Коммунисты сейчас хотят «подмять «под себя забастовочное движение. Концепция старая — обиженные и несчастные работники, угнетаемые капиталистами», — указывает Артёменко. Ту же карту в попытках заработать голоса на предстоящих выборах традиционно разыгрывают и крайне левые организации. Лидеры профсоюзов отнюдь не являются людьми «вне политики», отмечает эксперт. В данном случае, включив лидера Российского профсоюза докеров Анзора Ломтадзе в список на выборы в Государственную Думу, коммунисты получают гарантированные голоса «защитника трудящихся», а Администрация порта не утихающую до выборов в парламент, проблему с докерами. А поскольку снижение градуса «борьбы за права рабочих» не выгодно ни коммунистам, ни лично Ломтадзе, то в течении года следует ожидать ряд громких заявлений и политических акций от коммунистов, совместно с РПД.

«Другой вопрос состоит в том, какова цель руководства города в данном конфликте? Если это попытка играть на стороне «бедных и несчастных» и примкнувших к ним леворадикальных организаций, то это очень опасная попытка — ведь согласившись на встречу с профсоюзами, правительство продемонстрировало готовность помогать забастовщикам», — говорит политолог.

Подобная реакция со стороны правительства города может также оказаться политическим расчетом: поддерживая радикальных коммунистов, власть надеется, что таким образом лишает части голосов КПРФ — главного конкурента «Единой России» на грядущих выборах.

Стоит отметить, что конфликтом в петербургском порту заинтересовались и на международной политической арене. Международная Федерация Транспортников (штаб-квартира находится в Лондоне) уже заявила о том, что поддерживает докеров Санкт-Петербурга. «Семья МФТ поддерживает РПД, и мы надеемся на справедливое и мирное решение этого коллективного спора, за которым мы будем пристально наблюдать», — говорится в письме секретаря Докерской Секции МФТ Шэрон Джеймс главе РПД Василию Козаренко. Напомним, что МФТ широко известна своими действиями блэкаута и саботажа против судов под российским флагом и судов с российскими грузами, которые массово случались в различных портах мира с началом украинского кризиса.