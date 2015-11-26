Вашингтон, 26 ноября, 2015, 10:02 — ИА Регнум. Россия в Сирии совершила революцию в военном деле, применив стратегическую авиацию и опробовав новую стратегию, — пишет военный обозреватель американского издания Vice News Райан Файт.

Константин Федорович Юон. Первое появление В.И. Ленина на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 года. 1927

По его мнению, русские последовательно разработали грамотную тактику и стратегию по применению тяжелых бомбардировщиков для нанесения ударов на больших расстояниях. Файт отмечает, что только три страны в мире имеют самолеты для ведения такой войны: КНР, РФ и США.

Файт напоминает, что начало концепции «дистанционной войны» в 70−80-х годах положил в своих трудах маршал Советского Союза, начальник Генштаба Николай Огарков.

Отмечается, что такие кампании «страшно дороги» из-за применения авиации, ракет и высокоточного оружия. А при отсутствии грамотного исполнения они заканчиваются неудачами, что доказала первая американская кампания в Персидском заливе.