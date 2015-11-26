Киев, 26 ноября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио «Свобода» заявил, что система ПВО Украины достаточно серьезная — «она способна отражать воздушные атаки».

fonwall.ru Небо

По его словам, именно по этой причине «авиация не использовалась силами, воюющими за ДНР и ЛНР».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные должны действовать аналогично турецким ВВС, «защищая нашу страну от агрессии с воздуха».

По его мнению, они «действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили самолет ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии. По версии Турции, самолет вторгся в её воздушное пространство.

Москва настаивает, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на самолет ВКС РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».

Читать также: Генштаб Турции передал атташе посольства России свои данные по Су-24