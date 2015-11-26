Турция воевала на стороне ИГ против курдов в Сирии и Ираке — СМИ
Вашингтон, 26 ноября, 2015, 09:45 — ИА Регнум. Турция оказывала материальную поддержку «Исламскому государству» (ИГ), потому что у них общий враг — президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщил бывший старший советник Госдепартамента США, сотрудник Колумбийского университета Дэвид Филлипс, сообщает SputnikNews.
Как сообщается, Филлипс прокомментировал заявление посла России во Франции Александра Орлова, сделанное накануне, 25 ноября, о том, что «Турция сыграла неоднозначную роль в кампании против исламского государства, действуя в качестве сообщника в деятельности террористической группы». Филлипс ответил так: «Роль Турции не была неоднозначной — это открытая поддержка исламского государства».
Филлипс пояснил, как именно осуществлялась поддержка: техническое оснащение, финансовая помощь, даже медицинские услуги раненым ИГИЛовцам.
«Это обеспечило техническую поддержку, деньги, оружие, транспорт и здравоохранение раненым воинам», — сказал он.
Филлипс пояснил, что Турция помогает ИГ, чтобы удалить президента Сирии Башара Асада от власти, а также по другой причине — из-за «духовной связи», которая существует между правящей партией Турции и исламистами.
«Когда вице-премьер-министр Турции говорит, что женщины не должны улыбаться или смеяться в обществе, потому что это привлекает к себе внимание, это то говорится в духе лидера ИГ Багдади», — сказал Филлипс.
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