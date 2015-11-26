Вашингтон, 26 ноября, 2015, 09:45 — ИА Регнум. Турция оказывала материальную поддержку «Исламскому государству» (ИГ), потому что у них общий враг — президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщил бывший старший советник Госдепартамента США, сотрудник Колумбийского университета Дэвид Филлипс, сообщает SputnikNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил-2x

Как сообщается, Филлипс прокомментировал заявление посла России во Франции Александра Орлова, сделанное накануне, 25 ноября, о том, что «Турция сыграла неоднозначную роль в кампании против исламского государства, действуя в качестве сообщника в деятельности террористической группы». Филлипс ответил так: «Роль Турции не была неоднозначной — это открытая поддержка исламского государства».

Филлипс пояснил, как именно осуществлялась поддержка: техническое оснащение, финансовая помощь, даже медицинские услуги раненым ИГИЛовцам.

«Это обеспечило техническую поддержку, деньги, оружие, транспорт и здравоохранение раненым воинам», — сказал он.

Филлипс пояснил, что Турция помогает ИГ, чтобы удалить президента Сирии Башара Асада от власти, а также по другой причине — из-за «духовной связи», которая существует между правящей партией Турции и исламистами.

«Когда вице-премьер-министр Турции говорит, что женщины не должны улыбаться или смеяться в обществе, потому что это привлекает к себе внимание, это то говорится в духе лидера ИГ Багдади», — сказал Филлипс.

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