Дамаск, 26 ноября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. В Сирии получили ранения местные бойцы спецназа, которые участвовали в операции по спасению штурмана сбитого российского бомбардировщика Су-24. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями операции.

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«В одном из отрядов сирийского спецназа, прикрывавшего российскую поисково-спасательную группу, легкие ранения получили три бойца, — говорит источник. — Во второй группе тяжело ранены двое, о третьей ничего не могу сказать», пишет Вести.Ru.

По его словам, группа морской пехоты РФ с боем прорывалась к месту нахождения пилота на севере провинции Латакия.

Источник уточнил, что «несколько групп сирийского спецназа, вступив в прямое боестолкновение с моджахедами, прикрывали спасательный отряд одновременно с 3-х сторон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на российский военный самолет «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».