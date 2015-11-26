Москва, 26 ноября, 2015, 08:53 — ИА Регнум. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что нарушения воздушного пространства Турции российским Су-24 не было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пророк (фрагмент)

По его словам, весь инцидент с атакой был спланирован заранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили самолет ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии. По версии Турции, самолет вторгся в её воздушное пространство.

Москва настаивает, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на самолет ВКС РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».

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