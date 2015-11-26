Волгоград, 26 ноября, 2015, 08:47 — ИА Регнум. В волгоградском регионе будет создан детский ботанический сад. Он расположится в городе Волжском. Сотрудники Волгоградского ботанического сада уже приступили к реализации идеи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 26 ноября, договоренность о новом проекте достигнута между региональным комитетом природных ресурсов и экологии и руководством города-спутника.

volgarbs.ru Цветущая калла в оранжереи

Растения будут высажены на территории площадью шесть гектаров. Здесь же создадут и рекреационно-познавательные зоны. Для этого предполагается, объединить участок возле Дворца творчества детей и молодежи с уже действующим там тепличным хозяйством.

Обустраивать будущий сад начнут уже в следующем году с наступлением тепла. Под руководством специалистов примут в это участие и дети. На склоне появятся двенадцать скульптур, выполненных мастерами по лэнд-арту, а также другие ландшафтные композиции. При этом зеленые насаждения, растущие там в настоящее время, садоводы сохранят и дополнят новыми культурами, которые впишутся в существующий пейзаж.

Также будущую зеленую площадку максимально адаптируют для ребят с ограниченными возможностями. Они смогут выполнять посильную работу по уходу за растениями и посещать мастер-классы по флористике.

Авторы идеи надеются, что детский ботанический сад станет новым центром семейного отдыха, а также образовательной площадкой для юных биологов. Добавим, что в настоящее время в России существуют 116 ботанических садов и дендрариев. Но среди них нет ни одного, рассчитанного именно на юных посетителей.

Добавим, сегодня в Волгоградской области успешно действует и развивается региональный ботанический сад, созданный в 2003 году. На его базе собрана коллекция из 3,5 тысячи растений. Специалистами выращены научные и экспозиционные коллекции, важной частью которых являются редкие виды.