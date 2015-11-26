Анкара, 26 ноября, 2015, 08:42 — ИА Регнум. Первые действия и официальные оценки Москвы после произошедшей 24 ноября атаки истребителями F-16 ВВС Турции российского бомбардировщика Су-24 в небе Сирии, в результате которой самолет был сбит, один летчик погиб, а второй был взят в плен, предельно жесткие и не сулят ни Эрдогану лично, ни Турции в целом ничего хорошего.

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Во-первых, глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Стамбул. Кроме того, МИД РФ не рекомендует гражданам России посещать Турцию в связи с увеличением террористической угрозы.

Более того, Лавров заявил о нарастании террористических угроз из Турции: «Там угрозы не меньше, чем в Египте». То есть вопрос о том, что Россия может действовать в отношении Турции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, почти поставлен.

Во-вторых, Ростуризм уже поставил вопрос об отмене полетов в Турцию российских туристов. С учетом того, что в настоящее время в Турции находится более 10 тыс. российских граждан, их, несомненно, надо эвакуировать, как и в случае с Египтом. После чего объявить блокаду турецким курортам. Потери Турции будут от этого многомиллиардными (в прошлом году, например, российские туристы оставили в Турции более 3,5 млрд долларов, и это не считая загрузки отелей).

В-третьих, о произошедшем инциденте высказался президент России Владимир Путин. Он отметил, что трагедия с российским Су-24 будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений: «Это трагическое событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству».

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Все статьи автора: Юрий Баранчик