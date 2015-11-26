Москва, 26 ноября, 2015, 08:29 — ИА Регнум. Дополнительные 10−12 истребителей будут направлены в Сирию для прикрытия бомбардировщиков ВКС РФ.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии

На базу «Хмеймим» (Сирия) направят истребители Су-27СМ и Су-30СМ для проведения операции «Возмездие». О таком решении сообщил накануне, 25 ноября, на заседании коллегии министр обороны России Сергей Шойгу в рамках обсуждения ситуации с бомбардировщиком СУ-24, сбитым Турцией 24 ноября, пишет «Коммерсант».

Шойгу также сообщил, что передислокация вооружений коснётся и флота. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» перебросят к прибрежной части города Латакия. В настоящее время «Москва» находится в в составе Средиземноморской группировки ВМФ. Наличие этого корабля будет большим подспорьем в защите ВКС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные комплексы С-300 («Фаворит») и С-400 («Триумф») будут переброшены на российскую базу в городе Хмеймим (Сирия).

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