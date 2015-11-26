Екатеринбург, 26 ноября, 2015, 08:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге самолёт, следовавший до Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» сразу после взлёта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии»

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стала неисправность одной из систем самолёта. Авиакомпания оперативно заменила пассажирам борт, и они вылетели в Москву.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл с самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала невозможность убрать шасси. В пресс-службе перевозчика пока официально не прокомментировали данный инцидент.