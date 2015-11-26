Вашингтон, 26 ноября, 2015, 08:11 — ИА Регнум. США отреагировали на намерение России перебросить зенитно-ракетный комплекс С-400 («Триумф») на российскую базу в городе Хмеймим (Сирия). С-400 может представлять угрозу для любой цели, считают американские военные, сообщило агентство АFP со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Goodvint ЗРК С-400

«Это эффективный военный комплекс, который представляет значительную угрозу для любого. Есть существенная обеспокоенность, связанная с воздушными операциями в Сирии», — сообщил источник.

Другой источник более сдержанно отнёсся к переброске российского ЗРК в Сирию. США и РФ воюют против ИГ и не помешают друг другу. «Мы не намерены препятствовать операциям (России), они не намерены препятствовать нашим. Для нас нет причины нацеливаться друг на друга», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные комплексы С-300 («Фаворит») и С-400 («Триумф») будут переброшены на российскую базу в городе Хмеймим (Сирия).

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