Омск, 26 ноября, 2015, 08:08 — ИА Регнум. События Омской области 25 ноября в нашем специальном обзоре.

oregonlive.com Пикет дальнобойщиков

Транспортный коллапс

В Омске сегодня, 26 ноября, на маршруты вышли порядка 300 автобусов, сообщили ИА REGNUM в городском департаменте транспорта.

«Как известно, нам были выделены денежные средства в размере 20 миллионов рублей. Поэтому сегодня вышло примерно на 100 единиц больше транспорта. Что касается «Газпрома», на сегодняшний день представителями администрации города Омска запланирована еще одна встреча с представителями компании», — уточнили в пресс-службе департамента.

Напомним, вчера, 25 ноября, стало известно о том, что параметры муниципального бюджета на 2015 год были скорректированы. В связи с этим автотранспортные предприятия, которые перевозят льготников, дополнительно получат 20 миллионов рублей в виде компенсации недополученных доходов в связи с установленными ранее горсоветом мерами социальной поддержки граждан по оплате проезда.

Между тем, по сообщениям омских СМИ, на маршруты сегодня вышли порядка 160−180 муниципальных автобусов, что расходится с официальными данными департамента. И, как пишет «Комсомольская правда», по итогам вчерашнего заседания в Санкт-Петербурге «Газпром» все же отказался дать топливо для омских автобусов до погашения долгов. По информации издания, пассажирские предприятия должны компании почти 150 млн руб.

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Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, власти региона потребовали от мэрии Омска «адекватных мер для решения проблемы пассажирских перевозок в городе».

Сокращение количества автобусов на городских маршрутах началось в пятницу. Кризис пассажирских перевозок в Омске сложился из-за задолженности муниципальных транспортных предприятий перед поставщиком топлива. Мэр Омска Вячеслав Двораковский на заседании регионального кабмина 25 ноября доложил, что составлен график погашения задолженности за топливо, и сейчас все зависит от того, устроят ли поставщика эти условия, и как скоро возобновятся поставки топлива.

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Пикет дальнобойщиков

В Омске дальнобойщики вышли на пикет против «третьего способа налогообложения».

25 ноября на Театральной площади дальнобойщики организовали пикет против взимания платы в счет возмещения вреда дорогам транспортными средствами общей массой 12 тонн. По информации омских масс-медиа, а акции протеста приняли участие более 500 человек.

«Люди сейчас настроены очень решительно, потому что их поставили в такую ситуацию, что они не могут работать. Эти люди — совершенно далекие от политики. Система сырая настолько, что некоторым выходят суммы ничем необоснованные, другим, кто все оплачивает, приходит штраф, что якобы не оплачивали. Машина еще не выехала в рейс, а уже должна оплатить какой-то ущерб», — цитируют «Коммерческие вести» организатора акции протеста Владимира Бородина.

Дальнобойщики недовольны тем, что для них, по их словам, ввели «третий способ налогообложения». В резолюции говорится, что перевозчики грузов и без того оплачивают постоянно растущий транспортный налог и акцизный сбор за топливо.

В итоге участники пикета подписали резолюцию с требованием отменить постановление правительства РФ № 504. В ближайшее время резолюцию намерены направить президенту РФ.

Муниципальный бюджет-2016

Бюджет Омска на 2016 год, представленный администрацией города, принят в первом чтении депутатами горсовета, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Уточняется, что планируемые на данном этапе доходы казны составляют 12,4 млрд рублей, расходы — 13,17 млрд. В мэрии заверили, что главный финансовый документ города обеспечивает выполнение всех основных социальных обязательств местной власти. На образование выделяется 7,26 млрд рублей, из которых почти 2,7 млрд — затраты на дошкольное образование. Примерно 1,7 млрд рублей составят ассигнования на культуру, спорт и социальную политику.

Почти 1 млрд запланирован на жилищно-коммунальное хозяйство. На транспорт и дорожное хозяйство в общей сложности местные власти хотят направить около 1,1 млрд рублей. 540 млн рублей планируется выделить на обслуживание муниципального долга.

ЧП в тайге

В Омской области проводится проверка по факту обнаружения в тайге тел троих мужчин, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Днем 25 ноября в сторожке, расположенной в тайге недалеко от границы с Тюменской областью, егерь нашел замерзшие тела троих мужчин без видимых телесных повреждений. Проводится доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.