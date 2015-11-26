Вашингтон, 26 ноября, 2015, 07:48 — ИА Регнум. Департамент юстиции США направил рекомендации европейским и другим правительствам о том, как ужесточить законы против терроризма, которые бы позволили арестовывать желающих примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает Reuters со ссылкой на документ.

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Как стало известно от источника, знакомого с вопросом, данная рекомендация была разослана иностранным правительствам в рамках программы администрации президента США Барака Обамы по отслеживанию и блокированию потока доморощенных террористов, направляющихся из Европы в Сирию и Ирак.

На фоне терактов в Париже и спецоперации в Бельгии спецслужбы и правоохранительные службы Европы все больше ощущают необходимость не дать боевикам, получившим боевой опыт, вернуться в свои страны для совершения терактов.

Еще в 2014 году официальные лица США начали продвигать принятие европейскими странами поправок в законы для борьбы с ИГ. Так, в коммюнике от марта 2015 года Департамент юстиции предложил другим правительствам для рассмотрения меры, которые следует принять, в том числе уголовное преследование «стремящихся в террористы».

Также в документе департамента говорится, что правительствам следует ввести уголовное преследование и за поездки в определенные районы, такие как, например, находящиеся под контролем «Исламского государства», а также попытки вступить в ряды организаций, которые иностранное правительство считает террористическими.