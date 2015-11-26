Каракас, 26 ноября, 2015, 07:26 — ИА Регнум. Один из лидеров оппозиционной партии Венесуэлы — «Демократическое действие» — застрелен во время митинга в рамках подготовки к парламентским выборам, сообщает Figaro со ссылкой на Twitter депутата от оппозиционной партии Энри Рамоса Аллупа.

infobae.com Митинг в рамках подготовки к парламентским выборам

«Только что выстрелом был убит Луис Мануэль Диас, генеральный секретарь партии «Демократическое действие» в городе Альтаграсия-де-Оритуко», — отмечается в сообщении депутата.

Неизвестные расстреляли оппозиционера из автомобиля во время его выступления. Официальных комментариев от властей страны пока нет.

По данным издания, большинство социологов считает, что парламентские выборы 6 декабря могут выиграть представители оппозиции, что произошло бы впервые с момента избрания Уго Чавеса президентом Венесуэльской Республики в 1998 г.