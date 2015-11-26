Вашингтон, 26 ноября, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16, вылетевший с базы ВВС США в штате Аризона, потерпел крушение в Нью-Мексико, передает Associated Press.

wallpaperinfinite.com Американский истребитель F-16

Как стало известно, самолет выполнял учебный полет. Пилот успел катапультироваться до крушения. Отмечается также, что истребитель выполнял полет не у базы приписки, так как в Глендэйле пытаются освободить место для новых F-35, переводя F-16 в Холломан.

Представители базы ВВС США в Аризоне заявили, что спасатели уже нашли пилота, его состояние оценивается как хорошее. Его имя не сообщается.

Причина крушения истребителя пока неизвестна.

Расследованием займется группа представителей ВВС США.