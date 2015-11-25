Анкара, 26 ноября, 2015, 02:21 — ИА Регнум. Генштаб Турции 25 ноября передал российской стороне свои данные по инциденту со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 у сирийско-турецкой границы, передаёт CNN Turk.

topwar.ru Российский бомбардировщик Су-24

По сообщению Генштаба, атташе посольства России в Анкаре по вопросам обороны был приглашён для обсуждения ситуации. Стороны детально обсудили инцидент и обменялись мнениями. Турецкая сторона, как сообщается, выразила готовность к дальнейшему обмену любой информацией.

В турецком Генштабе настаивают, что на момент происшествия турецким военным не была известна принадлежность самолёта, а также утверждают, что военные предпринимали все меры для поиска и спасения экипажа сбитого ими Су-24.

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Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.