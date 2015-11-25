Вашингтон, 26 ноября, 2015, 01:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама подписал закон об оборонном бюджете на 2016 финансовый год, предусматривающий возможность оказания военной помощи Украине. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В конце октября президент США наложил вето на утверждённый Конгрессом законопроект, по нему были возобновлены консультации. Документ в обновлённой редакции был утверждён 10 ноября.

Общая сумма военных расходов США в законопроекте была снижена с $612 до $607 млрд долларов. В целом же в документе сохранились все ключевые положения предыдущей версии. В частности, продлён запрет на закрытие тюрьмы в Гуантанамо на Кубе.

Подписанный Бараком Обамой закон также предусматривает возможность выделения до $300 млн на оказание Украине «содействия в сфере безопасности и разведки». Под этим подразумеваются в том числе и поставки так называемого летального оружия, включая боеприпасы, беспилотники, противотанковые системы и миномёты.

Принимать решения о предоставлении Украине военной помощи, в соответствии с документом, должен будет глава Пентагона Эштон Картер в координации с госсекретарём США Джоном Керри.

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